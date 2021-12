La tierra habla y contiene valiosa información de vida

En Planeta Caracol le damos voz a la tierra a las rocas que conforman Colombia y el continente, con Jorge Gómez Tapias, geólogo de la Universidad de Caldas y coordinador del grupo de investigación Mapa Geológico de Colombia del Servicio Geológico Colombiano.

La tierra tiene 4.600 millones de años y en Colombia las rocas más antiguas del país tienen mas de 1800 millones de años y se encuentran ubicadas en Puerto Inírida, en el departamento del Guainía. En Brasil se encuentran las rocas más antiguas del continente de aproximadamente 3.500 años.

Según el mapa geológico en Suramérica hay 420 volcanes concentrados en la cordillera de los Andes. Además en el continente hay 11 cráteres de impacto de meteoritos.

Jorge Gómez también fue el coordinador y primer autor del Geological Map of South América a escala 1:5?000?000 lanzado a nivel internacional el 26 de noviembre de 2019. Esta tercera edición del mapa del subcontinente americano fue realizada con la cooperación de la ASGMI, los servicios geológicos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, y varias universidades e instituciones de Suramérica y Europa.

Además fue editor jefe de la primera obra multivolumen sobre la historia geológica de Colombia: The Geology of Colombia, con el objetivo de mostrar los avances significativos en geocronología, geoquímica y cartografía geológica y datos de campo en Colombia.

La obra The Geology of Colombia se lanzó con el Simposio The Geology of Colombia: La historia geológica del territorio colombiano. Este simposio se llevó a cabo del 24 al 27 de noviembre de 2020 en el Servicio Geológico Colombiano y fue un hito en la geología colombiana.