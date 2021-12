Jaime de La Pava sobre la final ante Unión Magdalena: "Es prudente esperar"

Jaime de La Pava, técnico del Cortuluá, dialogó con El VBar de Caracol Radio, en la previa de la final de este sábado entre su equipo y el Unión Magdalena, ambos con su ascenso ya garantizado para el 2022.

Para el estratega, lo que ocurrió en el ascenso del conjunto samario es algo que "no es normal". "Es prudente esperar, aquí no se trata de señalar que Unión Magdalena tiene responsabilidad o x o y persona. Me parece que si hay una situación que investigar, me parece que luego de estar varios años en el fútbol y de observar lo que pasó, no es normal para nadie".

"Es importante, entre la justicia y el equilibrio que debe haber en esa situación, es importante esclarecer", al respecto concluyó.

Entretanto, sobre la posibilidad de dejar el equipo al final de la temporada, comentó: "interpretaron mal, la idea es seguir con el club, lo que he hablado con los dirigentes es la posibilidad de seguir en el club. Estábamos esperando estas últimas instancias del torneo para analizar, ya sea para dirigir o gestionar otros procesos al interior del club que también son importantes".

Cortuluá estará recibiendo a Unión Magdalena el próximo sábado en el estadio Doce de octubre, en la final única por el torneo de ascenso.