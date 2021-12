Elecciones de juventudes, ¿un logro de la democracia?

En Hora20 un programa para analizar el impacto en la democracia tras las elecciones celebradas este pasado domingo cuando 1.2 millones de jóvenes salieron a las urnas. Se habló de los resultados, del paralelo entre el voto y la movilización social, una mirada al mensaje que envían los jóvenes en esta jornada; de las lecciones y del impacto en la participación política. También una lectura a los resultados de la última encuesta Invamer, se debatió sobre las ventajas de algunos candidatos, los que sorprenden y los que no despegan. Una mirada a las coaliciones, así como al aumento en la desaprobación del presidente.

Poco más de 1.2 millones de jóvenes acudieron a las urnas el pasado domingo en más de 19 mil puestos de votación a lo largo de todo el país, en el marco de unas elecciones en el que jóvenes entre los 14 y 28 años podían elegir y ser elegidos para conformar los Consejos Municipales y Locales de Juventud en 1.091 municipios del país. Con una participación del 10,3 por ciento, una abstención del 89 por ciento, se iniciaron unas elecciones que se celebrarán cada cuatro años con el fin de renovar un órgano consultivo conformado solo por jóvenes para asesorar en política pública, hacer veeduría y fungir como vías comunicantes con los jóvenes.

Le puede interesar:

La jornada fue definida por el presidente Duque como un triunfo de la democracia y por el registrador Alexander Vega, como la demostración de que los jóvenes han creído en las instituciones nuevamente. Sin embargo, arrojó importantes resultados sobre los 927 mil votos válidos que se contabilizaron, pues el 22 por ciento fueron nulos. Por ejemplo, de las tres formas de voto: partidos políticos, listas independientes o procesos y prácticas organizativas, los ganadores son los partidos tradicionales, así solo puedan ocupar el 30 por ciento de cada consejo. Lograron un total de 523 mil votos, de los cuales 340 mil se concentran en cinco partidos: Liberal, Conservador, Cambio Radical, U y Centro Democrático. Las listas independientes más votadas son la de Unidad Popular en Cali, Medellín Nos Une y el Pacto por la Vida. En cuanto a participación, Sucre fue el departamento con más votantes con un 21 por ciento, mientras que Antioquia fue donde hubo menos participación con solo un 6,8 por ciento, incluso contó con municipios donde la abstención fue del 98 por ciento.

Lo que dicen los panelistas

José Daniel López, representante a la cámara por Cambio Radical, plantó que la cifra 1.2 millones de votos es sorprendente y positiva, "no se puede comparar esta elección con una convencional porque esta institución es nueva, donde se ha mostrado ser poco utilizada por gobiernos territoriales en el pasado", también resaltó que esta es una oportunidad indicada para prestar atención a la formación de nuevos liderazgos en los partidos políticos tradicionales.

En cuanto a la encuesta Invamer, comentó que lo ocurrido con Rodolfo Hernández es tendencia al marcar bien, lo que cree puede ser un fenómeno singular "al ser beligerante, antipartido y querido en su región", además, comentó que Hernández es hoy un jugador con igual o mayor peso que las otras figuras que hoy están en coalición.

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria y columnista en El Tiempo, señaló que no se puede pretender que las formas de democracia representativas sustituyan a la democracia directa, "no los entiendo (a los consejos) como forma de canalizar protesta o movilización social". Agregó que no se puede tener la expectativa de que los jóvenes renuncien a ejercicios de democracia directa, frente a los de democracia representativa, incluso recordó estudios que señalan cómo la democracia directa lleva a una profundización de la democracia.

Frente a la encuesta, planteó que la intención de voto por Petro y el Pacto Histórico crece en tres instancias: el Petro mismo cuando se le compara con otros; el triunfo en segunda vuelta frente a cualquier otro candidato y el crecimiento en intención de voto al Pacto Histórico. De otro lado, comentó que hay una relación entre la desfavorabilidad creciente de Duque y el bajo desempeño de Zuluaga en la encuesta.

Eduardo Behrentz, vicerrector de la Universidad de los Andes, destacó que se celebra que estas elecciones tienen un componente adicional a la queja o la manifestación, pues comenta, se trasciende a ser parte de un proceso democrático e institucional. Sin embargo, comentó que el desafío en adelante se concentra en lograr interlocución con los jóvenes cuando se presentan manifestaciones o se requiere de diálogo.

Para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, el resultado de las elecciones es agridulce, pues explica que había mucha expectativa sobre esta votación que al final del día fue el desfogue después de movilizaciones de mediados de año. "Había expectativa que después de 10 años de esta norma, se daba votación" pero dijo que al tiempo había puntos en contra, entre ellos, los problemas que hay en órganos consultivos como lo van a ser los consejos locales y municipales de juventud.

Frente a la encuesta, dijo que los resultados para la Coalición Centro Esperanza son una mala señal, pues resalta que se esperaban unos mejores datos después del cónclave. Incluso, comentó que el centro ha estado en mucha discusión, definiendo mecánica, alianzas, mientras que competidores como Petro están lanzando propuestas, "buenas o malas, pero las hace y lleva la delantera en medio de un contexto donde venimos de movilización y la gente quiere cambio y lo está pidiendo con ahínco".