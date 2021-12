Presidente de Argos habló de las ofertas: "no me trasnocha"

Jorge Mario Velásquez, presidente del Grupo Argos, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre las ofertas por Nutresa y lo que ha sucedido con el Grupo Gilinski en los últimos días.

El presidente de esta compañía también explicó que es una OPA, teniendo en cuenta que con base a esto se rige la compra o no de diferentes acciones.

OPA

"Una OPA es una oferta pública de adquisición de acciones, es un mecanismo mediante el cual una persona natural o jurídica puede decirle a los accionistas de un negocio que quiere comprar en igualdad de condiciones un porcentaje relevante de esa compañía. Le dice que les ofrece tanta plata en estas condiciones por las acciones de la compañía. Son varias características: mecanismos, límites... Esto pretende que todos los accionistas reciban lo mismo en igualdad de condiciones, así saben si les conviene o no la oferta. Por eso hay un plazo de tiempo. Por ejemplo, este 17 de diciembre termina esta".

Grupo Argos

"El Grupo Argos es una compañía colombiana que tiene 87 años, nació con un negocio de cemento y tiene la más conocida, con presencia en 15 países. También hay temas de energía, distribución, etc. Tiene negocio de concesiones, viales y aeroportuarias"

Ofertas

"No me trasnocha que haya una OPA sobre Argos, porque hoy no hay. Hay sobre Nutresa y otra solicitud de OPA sobre el grupo Sura. Lo digo directamente: una OPA es un mecanismo que se utiliza en los mercados de valores para que los accionistas decidan si se quedan o se van. Esas decisiones las toman los accionistas de la compañía. Si se hace una OPA por Argos, los accionistas son los que deciden en general.

La OPA termina el 17, se puede modificar plazos y si hay otra OPA competidora, eso podría ampliar los plazos. Si nada de esto sucede, el 17 de diciembre debería terminar este plazo de aceptación a la OPA actual".

Valor de las compañías

"Hay que distinguir dos capítulos. Uno es el valor de la compañía, que se determina con procesos técnicos que devuelven los flujos de caja futuros de un negocio y traerlos al presente, para saber cuánto es el valor de la compañía. El mercado de valores refleja qué tanta oferta y demanda hay de una acción, que es como un producto. Creo que el mercado de valores de Colombia requiere cambios urgentes".

Polémica con noticia de Revista Semana

"Argos se ha pronunciado por escrito ampliamente sobre ese evento. La posición oficial es la que tiene Argos en sus comunicados, yo lo que me he limitado es a describir los hechos del comunicado. En últimas, he dicho que hay un acuerdo con el departamento de justicia de EEUU, yo tengo tranquilidad de que Cementos Argos cumple con sus acuerdos con el departamento. Ya las visiones periodísticas, de una revista, son su propia interpretación. Tengo absoluta tranquilidad".