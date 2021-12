Hay una casería de brujas: accionistas y sindicato de Nutresa

Luego de conocer la decisión pública del grupo Argos sobre el rechazo a la oferta de acciones de los Gilinski, Caracol Radio habló con algunos accionistas de Nutresa y el sindicato. Ellos calificaron como “presión” la intención que tienen algunos empresarios de evitar que se haga efectivo el millonario negocio con la compañía que hizo la propuesta.

Dubán Vélez, presidente del sindicato de Nutresa y accionista minoritario explicó que la decisión de Argos debe entenderse como “un mensaje al resto de empresas y accionistas para que no entren en la (OPA), para que o vendan, para que continúen en el negocio como hasta el momento lo vienen manejando”.

El grupo Argos tiene el 9,83 por ciento de participación en Nutresa, es decir, 6 millones de acciones aproximadamente. El 17 de diciembre será el plazo máximo para que se decida si los accionistas venden o no a los Gilinski.

El accionista dijo “Hoy hay una casería de brujas para conseguir accionistas que no hacen parte de estas empresas como Argos, Sura, los Fondos Privados de Pensión que no hacen parte de esas empresas. Están buscando a los accionistas poderosos en Colombia, diciéndoles - No le venda a los Gilinski, yo le compro, véndame a mi- con el fin de que continúe el grupo Nutresa siga controlando la empresa”.