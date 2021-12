"Si alguien ha puesto la cara en una situación tan compleja he sido yo"

En entrevista en 6AM Hoy por hoy habló la exministra Karen Abudinen, sobre el uso de su apellido por parte de los medios para referenciar un delito.

Abudinen confesó que "sé que los medios han intentado buscarme, pero quería encontrar el momento en que realmente me puedan escuchar y esta bien que todos tengan dudas. Pero también creo que es importante conocer los sentimientos humanos que se pueden dar a raíz de los hechos".

Sobre el uso de su apellido resaltó, "acabaron con lo más importante que puede tener una familia, el buen nombre. Tengo papás, primos, y yo me he dedicado a hacer las cosas correctas. Esto ha desenlazado algo en la familia, la cual ha construido y ha aportado al desarrollo. Por ejemplo, mi sobrino me pregunta que cómo me mira la gente y le digo a él que no tengo nada que ocultar".

"Imagínese uno queriendo dar la cara y nadie lo quiera escuchar, ese es un tema muy delicado, a mí no me pueden definir de acuerdo a lo que un influyente político dijo en la red", agregó la exministra.

Sobre la forma de pensar de la ciudadanía señaló que "parece mentira, pero a mí en la calle me han dicho que han orado por mi, porque saben que lo que hice fue lo correcto. Pero en las redes es donde si me han dicho corrupta. Uno no le puede tocar los nombres y los apellidos a la gente, hagan otra cosa".

Asimismo, sobre su caso insistió que "yo he puesto la cara en una situación tan compleja como esta, porque yo no he hecho nada malo. Nunca tuve contacto con ninguno de esos contratistas. Pero estoy feliz y tranquila, porque sé que se hará justicia, todos lo entes de control están haciendo la investigación y yo estoy aportando".

"Cuando yo denuncié, lleve todas las pruebas para que pudieran revisar quienes eran los responsables. Lo más triste es que gracias a esas pruebas se descubrieron varias cosas y la única que tuvo los pantalones de denunciar fui yo, nunca me tembló la mano de firmar la caducidad", mencionó.

De igual manera, aclaró que "somos seres humanos y uno siempre tiene que reconocer si comete un error. No sé en qué momento fallé, pero todos cometemos errores y por eso es que las autoridades están investigando. Lo que si puedo asegurar es que siempre tuvimos la cabeza en alto para tomar las decisiones. Uno se puede equivocar, pero si uno no reconoce no hay forma de proteger los recursos del Estado".

Finalmente, la exministra propuso modificar la Ley 80, "la corrupción en este país esta enquistada". Dijo que agradece al periodismo que intervino en este proceso, pero aclaró que "el periodismo sin pruebas no puede denunciar". Y dijo que aún mantiene una relación cercana con el presidente.