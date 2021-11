¿Por qué no volvió a jugar Andrés Pérez en Santa Fe?

Desde el pasado 20 de mayo en el partido ante River Plate por la fecha 5 del grupo D de la Copa Libertadores, el mediocampista de 41 años Andrés Pérez no volvió a tener minutos oficiales con Independiente Santa Fe, siendo totalmente borrado por el club ‘cardenal’ en gran parte del año, temporada que ya llegó a su fin para los rojos al no clasificar entre los ocho.

“Prácticamente me di cuenta que no iba a seguir fue cuando no me escribieron, así que decidí seguir entrenando hasta que se cumpla mi contrato”, comentó el jugador en entrevista con El Vbar de Caracol que actualmente se está poniendo a punto con el club mientras termina su vinculación con este.

Pérez, que estuvo en 11 partidos con el equipo disputando tan solo 402 minutos, comentó que “son experiencias que con el tiempo te enriquecen porque puedes observar el fútbol desde otro punto de vista y pues yo no sacaba nada sino lo tomaba de buena manera, no es fácil a uno como jugador estar en un equipo en el que no puedes estar en competencia”.

Acerca de la razón por la cual no volvió a ser tenido en cuenta en el equipo capitalino, afirmó: “En un comienzo el profesor Harold Rivera no quería contar conmigo, es respetable, obviamente uno siempre está a disposición del club, pero fue decisión de él y la respeto totalmente, son cosas del fútbol, uno cuando está en este deporte pasan este tipo de cosas”.

El ultimo clásico ante Millonarios jugado por el mediocampista fue el pasado 12 de abril estando sol 15 minutos en cancha y no teniendo una buena actuación, explicación por la cual pudo ser el detonante para que no tuviera regularidad en Santa Fe, sin embargo, el bogotano despejó las dudas acerca de si esta fue la razón.

“Yo nunca perdí la titular por un bajo rendimiento, el último partido que jugué los 90 minutos estuve en el equipo de la fecha, yo pienso que esto pasó fue por el tema de gustos por parte del profe que es totalmente respetable, cuando yo salgo de la titular, el equipo venía bien haciendo una gran campaña, quedó muy marcado lo del clásico porque ya venía sin ser tenido en cuenta, nunca por mal rendimiento, son de esos partidos en los que no se deben cometer errores”, señaló.