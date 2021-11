Andrés Mosquera: “Es importante aprovechar la oportunidad”

Luego de recibir por primera vez su llamado a la convocatoria de la Selección Colombia, el arquero de Independiente Medellín, Andrés Mosquera, estuvo en El Alargue de Caracol Radio hablando acerca de su buena actualidad que hizo posible su llegada al combinado nacional.

Mosquera, que llegó al ‘poderoso’ luego de la salida de David González, ha sabido ganarse poco a poco la titularidad en el equipo gracias al trabajo que ha tenido y a sus buenas actuaciones.

“Para el hincha del Medellín la salida de David no fue fácil, él es ídolo en la institución y al llegar fue difícil, pero con trabajo, paciencia y dedicación empecé a confiar en que la oportunidad iba a llegar, ha habido momentos buenos, no tan buenos, pero es importante es aprovechar la oportunidad", señaló.

Acerca de cuáles son sus virtudes que lo han llevado a ser figura en Medellín destacó que “siempre me he caracterizado por ser un arquero de muy buen juego aéreo, de buen achique, los entrenadores con los que he estado han destacado mi velocidad y que soy muy explosivo en la parte aérea”.



Sobre su llamado a la Selección Colombia, resaltó la importancia que tiene David Ospina el cual es titular indiscutido gracias a su buen rendimiento en Europa, además mencionó el trabajo hecho por Camilo Vargas, figura en México e inclusive arqueros de la liga local como Montero y Aldair Quintana.

“David Ospina tiene grandes condiciones que están dando mucho de qué hablar en Europa, igual que Camilo Vargas, hoy su equipo es segundo en México con sus importantes actuaciones, Aldair también viene muy bien que la última convocatoria estuvo, así que la competencia en la Selección es muy buena, pero uno sabe cómo se encuentra reconociendo que David y Camilo se encuentran adelante de todos nosotros”, señaló.

Mosquera se mostró contento por su llamado y comentó que “esto es de trabajo, de paciencia, se vive cada día, esto es una recompensa al esfuerzo y se debe disfrutar con humildad, se dio un paso importante, pero hay que reconocer que esto es paso a paso”.