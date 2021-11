Presidente del Huila habló sobre el jugador que quieren todos en Colombia

"Bastantes, bastantes...muy insistente Gabriel (Camargo)", le dijo Juan Carlos Patarroyo a El Vbar sobre las ofertas y llamados que tendría por Nelson Deossa. Es un volante mixto que antes lo hacía como media-punta, tiene 21 años y nació en Marmato, Caldas.

"La verdad hay que manejar el tema, me han llamado bastantes equipos grandes del fútbol colombiano mostrándome el interés y yo les he dicho: 'háganme una oferta oficial', pues para no empezar con el tire y afloje antes de...", agregó el directivo.

Patarroyo ya sabe que es difícil retener al jugador: "ya he estado hablando con el muchacho que esté concentrado en lo suyo, de lo bien que lo está haciendo. Bueno vamos a esperar qué pasa y cuál es la oferta que más le conviene al club y al jugador. Seguramente no tendrá como quedarse en la B".

Le puede interesar

El presidente aseguró que Junior no lo ha llamado, pero "me lo preguntó mi gran amigo Eduardo Méndez la semana pasada que vino Santa Fe a jugar acá. Él estuvo en el partido y al otro día bastante temprano llamó a preguntarme por él. Por ahora no estoy hablando de cifras."

Juan Carlos Patarroyo aseguró que Huila buscará técnico para que pueda volver a ascenderlos. "Tengo como 500 hojas de vida, tengo bastante adelantado el nombre, esperamos que llegue la otra semana el cuerpo técnico, pero no va a dirigir todavía".