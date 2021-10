Esteban Ruiz: "Millonarios es un equipo grande y siempre hay competencia"

"Gracias a Dios después de mucho tiempo se me da la oportunidad, estoy para cada día demostrar quién es Esteban Ruiz y mejorar cada día más", le dijo el arquero de Millonarios a El Alargue. Ruiz lleva siendo titular en los últimos tres partidos del conjunto capitalino.

Sobre la contratación de Álvaro Montero dijo el bogotano: "a mí me motiva a trabajar duro porque nadie sabe lo que pasa el día el mañana, entonces yo trato de vivir cada día como si fuera el último y para eso me entreno, para eso trabajo".

También agregó: "hasta ahora estoy volviendo a retomar juego, retomar tanto de mi posición que cuando tu no tienes los partidos muy seguidos hay cosas que se pierden. Me he sentido muy bien con la confianza del grupo. Millonarios es un equipo grande y siempre vamos a tener competencia".

Acerca del presente del equipo contó Esteban Ruiz: "Aquí he encontrado un estilo de juego totalmente diferente, un cuerpo técnico que nunca había trabajado con ellos, pero básicamente siento que es un equipo muy unido. Tuve la oportunidad también de estar en el fútbol del exterior y me doy cuenta que nosotros aquí tenemos una riqueza técnica impresionante".

Por último, habló de uno de los arqueros que más admira: "Yo me fomé en Equidad, estuve con Diego Novoa y aún sigo pensando que es un excelente arquero".