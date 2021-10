Izquierdo reveló que pensó en retirarse ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?

José Heriberto Izquierdo, delantero colombiano del Brujas de Bélgica, dialogó con El VBar Caracol sobre su regresó a la Liga belga, su condición física actual y cómo fue su extensa recuperación. El colombiano confesó que consideró retirarse tras los momentos difíciles que vivió.

El pereirano se mostró emocionado por su retorno al gol, tras convertir esta semana en la victoria de su equipo 3-0 frente al Deinze en la Copa de Bélgica.

Sobre su su recuperación y la consideración de un retiro, comentó: "llegó un momento en el que obviamente se vuelve difícil. Nosotros vivimos del cuerpo, llegaron situaciones y momentos en los que yo llegué a pensar en no jugar más, en parar".

"A veces uno necesita señales y obviamente si las señales son negativas... Había veces que yo jugaba algunos minutos y otra vez me lesionaba", añadió.

Sin embargo, Izquierdo contó de dónde sacó la motivación para seguir adelante. "Llegó un momento en que una persona me dijo algo que me hizo cambiar mi perspectiva, que parara o no, el dolor no iba a cesar, porque la vida duele más de lo que yo estaba viviendo".

Izquierdo ha disputado dos partidos desde su regreso al fútbol de Bélgica; mientras que en la Liga de Campeones fue suplente en el duelo pasado frente al Manchester City,