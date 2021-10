¿Estuvo cerca de jugar en Nacional el 'Chicho'? Esto dijo al respecto

Cristian Arango, delantero de Los Ángeles FC, dialogó con El VBar de Caracol Radio, donde mostró su ilusión de poder ser convocado a la Selección Colombia para los próximos partidos de las Eliminatorias, así como también contó que alguna vez estuvo muy cerca de jugar en Atlético Nacional, equipo del cual es hincha.

"Muy contento porque se viene trabajando bien y gracias a ese resultado se vienen muy buenas cosas a nivel personal. Tú sabes, el goleador se debe a un trabajo colectivo", comentó sobre su actualidad en la MLS.

Y agregó, sobre la posición que viene ocupando en la actualidad: "acá jugamos con dos en el frente de ataque, yo juego de extremo acá, pero con un nueve falso, donde yo soy un extremo pero me encanta pisar el área, mantengo el área, a veces cambiamos módulos durante el partido y yo paso a jugar de nueve".

De la posibilidad de ser llamado a la Selección Colombia por Reinaldo Rueda, manifestó: "Dios quiera que se dé esa gran oportunidad... no he tenido contacto con nadie, pero siempre sueño con estar. Estoy tranquilo, con los pies puestos sobre la tierra".

El antioqueño cree que puede pelear por un cupo en el combinado nacional: "puedo pelear un puesto, puedo aportar. Ahora en esa posición no solamente es atacar, también ayudar a defender. Identificar los momentos de presionar y hacerlo con inteligencia. Me siento con mucha hambre de poder aportar, ojalá se me pueda dar algún día".

Entretanto, sobre sus recientes declaraciones en las redes sociales de Los Ángeles FC, donde manifestó ser hincha de Nacional, comentó: "sí, ahorita hay bastante escándalo por lo que dije, pero creo que nunca lo he ocultado y siempre lo he dicho, soy hincha de Nacional".

Y de la posibilidad de jugar alguna vez en el equipo paisa, reveló: "tuve un acercamiento, donde antes de venir acá se presentaron unas conversaciones con mis empresarios, pero no se concretó nada, fue difícil. Siempre lo apoyo de corazón y espero que quede campeón de la Copa".