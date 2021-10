Retención de R. Granda en México, ¿cómo resolver las cuentas pendientes?

En Hora20 un debate para analizar varios hechos de coyuntura. Se discutió sobre la detención y posterior regreso a Colombia de Rodrigo Granda, esto tras una circular roja de Interpol activa desde Paraguay, así como un análisis a las implicaciones internacionales, la respuesta de Comunes y el papel de la justicia. También se dio una mirada a la aprobación para suspender la Ley de Garantías en pleno periodo preelectoral. Por último, una opinión sobre la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia.

Los actos cometidos en el pasado por algunos exintegrantes de la guerrilla de las Farc empiezan a relucir ah1ora que intentan llevar una vida normal. Ese es precisamente el caso de Rodrigo Granda, quien intentó ingresar este martes al mediodía a México con el fin de asistir al seminario internacional del Partido de los Trabajadores. Al llegar al aeropuerto, una circular emitida por la Interpol llevó a que Granda fuera retenido por varias horas, en el momento de los hechos, se comunicó que el gobierno colombiano habría activado la circular roja en contra del exguerrillero, pero lo cierto es que desde 2007 se encuentra activa una circular en su contra emitida por Paraguay por su presunta participación en el secuestro y crimen de Cecilia Cubas, la hija del expresidente paraguayo Raúl Cubas, pues se le acusa de secuestro, asociación criminal y homicidio doloso.

La Cancillería mexicana explicó que después de las investigaciones se dejó en libertad a Granda de ingresar al país o regresar a Colombia. Por ese motivo, hoy Paraguay pidió explicaciones al gobierno mexicano sobre la acción de las autoridades de dejar en libertad a Granda pese a los trámites realizados y a la circular activa. De otro lado, a su llegada a Bogotá, el integrante de Comunes insistió que este es un ataque en contra del proceso de paz, que la circular no fue emitida por Paraguay, sino por presiones desde Colombia y resaltó que como no debe nada, no teme salir del país. Incluso, este miércoles en la tarde publicó un video pidiéndole a al JEP que acumule los procesos que hay en otros países como el de Paraguay para que sea la justicia transicional la encargada de investigar y juzgar este caso.

Lo que dicen los panelistas

Poly Martínez, periodista, columnista y analista, destacó que esta ha sido una situación muy incómoda para México y lo definió como una "papa caliente" para ese país. Incluso recordó que AMLO y en general México ha sido un país dispuesto a habilitar diálogos entre guerrillas y que, por lo tanto, salen de la papa caliente sin generar un poco de molestia en Paraguay. Agregó que a pesar de que Granda conocía que tenía la alerta, fue una gran torpeza realizar el viaje y comentó que no se puede perder de vista que el caso de Cecilia Cubas ha sido emblemático en Paraguay, "como una causa nacional" para lograr la captura y vinculación de Granda al proceso.

Frente a la visita de Blinken a Bogotá, dijo que es agridulce, pues no pierde de vista las declaraciones que hizo el secretario de Estado sobre la impunidad en casos de violación en derechos humanos.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, hay una gestión política del presidente Andrés Manuel López Obrador en el regreso de Rodrigo Granda a Colombia. Por lo tanto, recordó que, en las relaciones internacionales de Granda en el pasado, las Farc recibió apoyo de países de la región, entre ellos México. Agregó que si bien es importante determinar qué va a ocurrir con el caso y cuál será el papel de la justicia transicional, recalcó que se debe tener en cuenta la opinión de las víctimas, en este caso de la familia de Cecilia Cubas, quienes han dicho que esperan una captura internacional para que Granda comparezca ante la justicia paraguaya.

En cuanto a la suspensión de la ley de garantías, comentó que desde el gobierno hay un interés de subordinar alcaldes y gobernadores para "abrir el boquete de contratos", y manifestó que se busca un proceso de negociación entre candidatos del partido de gobierno y proyectos a nivel territorial.

Para Juanita Goebertus, representante a la Cámara por la Alianza Verde, este caso plantea retos en el Sistema de Verdad y de justicia transicional, el cual busca seguridad jurídica y encuentra limitaciones a nivel internacional. Explicó que el reto está en la diplomacia colombiana para tener cooperación entre el sistema de justicia transicional y el sistema judicial de otros países como EE. UU. o Paraguay para que se trabaje en las cuentas que se tienen pendientes y que en caso de que ese caso sea esclarecido en Colombia ante el sistema transicional, logre satisfacer los derechos de las víctimas.

Iván Cancino, abogado penalista y columnista, afirmó que no hay incidente que reclamar, "México no tiene por qué explicar por qué no lo recibe", pero comenta que sí quedan interrogantes "¿por qué en derecho petición se el informa a Granda de una circular roja que no es pública?", pues comenta que publicar una información que es reserva y no es de carácter público viola normas por parte del Estado, no por parte de Granda que en este caso es el solicitante.

También señaló que puede que la JEP incluya el caso de Cecilia Cubas y que haya una decisión desde el sistema transicional, pero que ese acto no vinculará jamás a la justicia de otro país.