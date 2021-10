Quintero: "Es muy fácil decir desde afuera que la MLS no es competitiva"

"Gracias a Dios se están dando las cosas, se me dio la posibilidad esta semana de marcar un bonito gol, pero lo más importante fue que el equipo pudo sacar los 3 puntos", le dijo Carlos Darwin Quintero a El Vbar. Desde 2020 el delantero colombiano está en el Houston Dynamo y anteriormente jugó en el Minnesota United.

El ex América de México habló sobre la MLS: "Es una liga que está creciendo mucho. El Houston es un equipo que le gusta mucho los latinos, hay mucha población latina. Cada vez la liga le invierte más a jugadores jóvenes de calidad y eso hace que sea atractiva para que muchos quieran venir".

Carlos Darwin agregó: "el nivel es muy alto. Esta es una liga que es de las que más aporta jugadores a selecciones nacionales en el mundo, creo que es la quinta o la sexta liga. Tanto europeos, sudamericanos, asiáticos, entonces creo que los que no han estado aquí o se quedaron en lo que era antes, que venía mucho jugador a retirarse, pueden decir eso, si sigue la liga puede darse cuenta que ahora es otra época. Muchos jugadores están saliendo de acá a Europa. Es muy fácil decir desde afuera que la liga no es competitiva, pero los números dicen otra cosa".

Acerca de por qué a los colombianos les va bien, explicó Quintero: "creo que la calidad y los referentes colombianos que han venido a esta liga. El futbolista colombiano sabe adaptarse al tipo de juego que se juega aquí. Un ejemplo para mí muy claro es Diego Chará que ya lleva 11 años en esta liga, respetado, capitán de su club, haciendo las cosas bien, calladito. Eso por ahí le abre la puerta a otros compatriotas".

Quintero tiene 34 años y ve lejos su retiro: "por la forma física como siento no estoy pensando en eso. Me siento bien, me siento fuerte, ha sido una temporada difícil porque no empecé jugando, pero ahora llevo 7 partidos de titular y llevo 3 goles y 2 asistencias, siempre eso te da la confianza para seguir adelante, me gustaría seguir acá".

Le puede interesar

Hace unos meses se habló de su posible regreso al Pereira donde estuvo en 2008. "Por ahí en su momento hablé con la gente que estaba antes, pero la propuesta que ellos tenían no se acercaba mucho a la realidad. Con las fuerzas que tengo y con las ganas que tengo no estoy para ser uno más, sino para aportar y las cosas no se dieron. Pereira es una ciudad en la cual cada vez que voy a Colombia tengo mi casa y no le cierro las puertas nunca. Si se da la posibilidad de volver lo haré con el mayor de los gustos".

Por último, Carlos Darwin Quintero habló del gran nivel de Eduard Atuesta (Los Ángeles FC), Déiber Caicedo (Vancouver Whitecaps) y Santiago Moreno (Portland Timbers) como posibles jugadores que le aporten a la Selección Colombia.