Abusos y hurtos: Caracol Radio acompaña la travesía de migrantes Haitianos

Durante esta edición de 10 AM Hoy por Hoy nos trasladamos a Necoclí para conocer los desgarradores testimonios de los migrantes Haitianos que salen de su país para cumplir el 'sueño americano'. Necoclí se ha convertido en una parada obligatoria de los migrantes que tienen que enfrentarse a elevados precios y malas condiciones.

Según cifras de ONU, al año en Necoclí pasan más de 30.000 migrantes. Aunque, estas cifas no son certeras porque existen centenares de lanchas ilegales que cobran excesivos precios para transportar a familias enteras y fracturadas.

"Queremos cumplir el sueño americano"

En cuanto a los testimonios encontrados por Caracol Radio están José David Padilla, quien viene desde Perú y ya lleva más de un mes en Necoclí. "Se cansarán de nosotros y tendrán que ayudarnos", afirmó. Mientras que Michelle ya consiguió tiquetes, pero no sabe para dónde va. Solo tiene claro que quiere cambiar sus condiciones de vida.

En una conversación más profunda con José David Padilla, un venezolano que se aventura a estas condiciones para llegar a Estados Unidos, contó que piden mucho dinero para poder pasar, todo lo cobran y a eso se suma que hay personas que aprovechan las condiciones para hurtar las pertenencias de los migrantes.

"Nuestra esperanza es que nos dejen el pasaje más barato para llegar a Estados Unidos, todo este viaje lo hago por mi hija de 14 años", contó a Caracol Radio Padilla.

Por otro lado, Rubbens, un haitiano que también emprendió este viaje afirma que viaja con su esposa y su hija pero los excesivos precios hacen más difícil la ruta. "Yo tengo una niña a la que hay que darle de comer, todos los precios de los productos son muy caros, una botella de agua vale 4 mil":

¿Qué dicen las autoridades?

Por su parte, la Defensoría del Pueblo hace un acompañamiento a la situación que se vive en el país. "Aparentemente actualmente están entre 14.000 y 15.000 las personas que están en Necoclí, esto se debe a que hay un nudo en Nariño, por el cierre, que está procurando salir y entonces tienen que recurrir a coyotes que se aprovechan de ellos", manifestó el vicedefensor Fajardo.

Para Luis Andrés Fajardo, el principal reto del gobierno colombiano es que no hay una caracterización de la población. Es decir, no se sabe edades, géneros, interéses, etc, que lleve a las autoridades a saber cuántos migrantes podrían estar interesados en quedarse en Colombia. "No hay un manejo adecuado de esa mirgación, sabemos que están en la playa con carpas, cuidándose de las lluvias, que pueden enfermarse. Y así como hay tráfico regulado, también hay tráfico ilegal."

Colombia también puede ser un destino

Por otro lado, Pascual Gaviria encontró una historia bastante particular. Aunque, para muchos el destino final es Estados Unidos, también hay muchos que ven buenas oportunidades en Colombia. Precisamente, este es el caso de Ever.

Ever contó que su sueño inicialmente era irse a Estados Unidos, pero ahora econtró trabajo y oportunidades ayudando a haitianos en la zona. De hecho, tiene una tienda y cuenta con un trabajador Haitiano con el que vende productos en pesos colombianos y dólares.

"Ellos hacen su propia comida y venden, están sobreviviendo", cuenta Elver sobre las dinámicas de los Haitianos en Necoclí.