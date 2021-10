El buen humor y su amor por los animales: el sello de 'Mandíbula'

El mundo del espectáculo sigue muy de cerca a personajes importantes como el recordado Marcelino Rodríguez, más conocido como 'Mandíbula', famoso por integrar el elenco del programa de humor Sábados Felices. En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló su amiga Patricia Silva, que publicó en días pasados un video de una de las visitas que le hizo.

“Lo vimos bien por los cuidados de su esposa, pero no habla. Ella nos dijo que tiene Alzheimer”, comentó.

Por otra parte, Silva recordó la mejor etapa de ‘Mandíbula’, cuando Alfonso Lizarazo le dio la oportunidad de trabajar y funcionó, él mismo lo bautizó con ese nombre.

“‘Mandíbula’ me conmovía con su amor por los animales. Algo que me conmueve es que Caracol Televisión le sigue pagando su sueldo a pesar de la condición, por su entrega y dedicación por tantos años en el medio. canal no tiene ninguna obligación con él, es un acto humanitario", reiteró.

