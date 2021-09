El detalle que tuvo Eden Hazard con los dos colombianos del Sheriff

Danilo Arboleda, defensa colombiano del Sheriff, contó a El VBar Caracol algunos detalles del histórico triunfo de su equipo en el estadio Santiago Bernabéu ante el Real Madrid, en la Liga de Campeones.

El vallecaucano, que intercambió camiseta con Eden Hazard, contó cómo se dio el trueque. "En un tiro de esquina me le acerqué y le dije rápido que sí me hacía el favor de cambiarla y me dijo que sí. Le entregó una a Frank, una a mí, y nos pidió las de nosotros".

Arboleda destacó el trabajo colectivo por encima de lo individual y resaltó de su equipo: "el trabajo debe ser en conjunto, todos estamos luchando, lo que hicimos ayer fue impresionante, vamos por un buen camino".

Mientras que de su familia, comentó: "llamé a mi señora, estaba llorando. Mi mamá cuando ve los partidos míos no almuerza porque los nervios no la dejan. Esto es para ellos, uno lucha por ellos".

Sheriff lidera el Grupo D de la Champions con 6 puntos, encima del Real Madrid, con 3, y del Inter de Milán, con uno.