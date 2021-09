Situación de inseguridad en Tumaco desborda capacidad de autoridades

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, John Rojas, Gobernador del Departamento de Nariño, aseguró que la inseguridad por grupos al margen de la ley ha desbordado la capacidad de las autoridades en el departamento.

En las últimas horas se registró la masacre de cinco personas y 11 heridos por un ataque armado dentro de una discoteca en Nariño. Dentro de las personas asesinada hay una menor de edad.

Según el gobernador Jhon Rojas, todo es materia de investigación pero se conoció que el hecho fue perpetrado por un grupo al margen de la ley, sin embargo, admitió que en Tumaco no hay capacidad resolutiva para resolver las necesidades de seguridad que hay en el departamento.

"Tumaco necesita una atención integral, estamos atravezando una grave crisis económica, que lleva a sicariato, no hay seguridad en fronteras, no hay capacidad de las autoridades. No hay acciones sostenibles para garantizar la seguridad", dijo.

Frente al hecho, aseguró que se debe a una disputa sobre el territorio: "Rechazamos todo tipo de violencia, no podemos permitir que estos grupos se tomen el departamento. Se tienen que esclarecer los hechos, todo en este momento es materia de investigación".