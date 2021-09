Las preguntas más frecuentes sobre las pensiones y liquidaciones

Juan Miguel Villa, presidente de Colpensiones, habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre las preguntas que tenían los oyentes y cómo acceder correctamente a las pensiones.

El presidente de esta compañía habló sobre algunas preguntas puntuales, así como de información sobre las pensiones de hombres y mujeres en Colombia.

Maneras de llegar a la pensión:

"Hay varias opciones, una de las menos deseables es tomar la plata que ella cotizó y recibirla en un solo golpe. Esto es la devolución de la cotización. Nosotros le decimos que no y que piense en una alternativa, como beneficio económico periódico. Esto hace parte de protección a la vejez y que aplica a Colpensiones y fondos privados que no han podido pensionarse. No es una pensión, pero sí un ingreso garantizado y vitalicio. Una vez se retire la plata, no se puede volver a poner como ahorro, por eso la gente debe tomar decisiones con información", dijo.

Forma de liquidar la pensión:

"La forma para liquidar la pensión puede tener como referencia el promedio del ingreso base o de toda la vida, lo que sea más conveniente para la persona. Muchas personas tienen como referencia esos últimos 10 años. El límite es de 25 salarios mínimo, no se admiten por encima de estos", contó.

Personas que no tienen ingresos de un salario mínimo al mes:

"Para personas con menos de un salario mínimo, tenemos algo llamado el piso de protección social, en el que aporta, pero el empleador también puede entregar una parte para la vejez de estas personas", explicó.

Qué hacer si un empleador no pasó mis semanas cotizadas:

"Las personas deben estar pendientes y mirar su historia laboral, que esté bien. Siempre se espera hasta lo último para decir que un empleador no me pagó. Ahí toca empezar una disputa legal, casi que con intereses moratorios", dijo.

Programa funerario

"El programa funerario no es solo por pandemia, también los pensionados lo tienen. Claramente ahorita se aumentaron, pero no es solo por pandemia, se brinda el beneficio y no se va a dejar de hacer", contó.

Escuche más preguntas en el audio.