Se debió rescatar temas de la reforma de Carrasquilla, según experto

Andrés Zambrano, profesor asociado de los Andes, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la nueva reforma tributaria y recordó algunos elementos que, según él, era mejor mantenerlos.

"La reforma tributaria afecta a todo el mundo de alguna manera, aunque a unos indirectamente y otros directamente. Ahorita se aumenta los impuestos a empresas, pero no toca a los más ricos. Las personas con más plata en Colombia van a seguir pagando lo mismo, no hay cambios en esto. La reforma de Carrasquilla sí tenía propuestas de impuesto al patrimonio de 3 o 5 mil millones, eso sí tocaba a los más ricos, eso se quitó de lleno. El ministro Restrepo quiso hace runa reforma de consensos, no tocar a la clase media para evitar protestas y no tocar la clase rica, en la que hay congresistas", dijo.

Y agregó: "La anterior reforma iba a lograr una redistribución, iba a recoger más dinero de las clases más altas y enviarlo a los más pobres. Desde el punto de vista académico puede parecer que era la ideal, pero no era el momento de implementarla por la coyuntura, no era viable. Pero se podían rescatar elementos de esa reforma".

Finalmente, explicó que ahora se va a tocar a las empresas en un 5% adicional en el impuesto a la renta.

"Se decidió incrementar el impuesto a la renta en un 5% para todas las empresas, para no tocar a la clase media", finalizó.