Enrique Vives Caballero se encontraba en grado 3 de embriaguez / .

Caracol Radio accedió a las pruebas que demuestran la evolución del grado de alcohol en la sangre del empresario Enrique Vives Caballero después del accidente de Gaira.

Le puede interesar: Tragedia en Gaira: Familiar de víctimas reveló detalles sobre el accidente

Hay 4 pruebas, a diferentes horas, todas después de las 3:00am.

¿Qué muestran?

La primera que le hicieron, a las 3:08 am, marcó 174, qué es grado 3 de embriaguez. A las 3:16 am, 8 minutos después, le hacen una segunda prueba, y marca 160, que sigue siendo grado 3. Luego, a las 3:44 am y 3:48 am le hacen otras dos: marcan ambas por encima de 155, que sigue siendo grado 3.

Esto quiere decir que le hicieron pruebas de contraste, y es probable que él exigiera que le hicieran otras pruebas. Las muestras, la original y la de contraste, evidencian que estaba por encima del grado 3 de alcohol.