La polémica del Centro Democrático: Gabriel Santos, Jennifer Arias y Uribe

Gabriel Santos, representante del Centro Democrático, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la polémica con el partido político y la decisión, por ahora, de Jennifer Arias para no firmar el proyecto de ley presentado sobre la reducción de las vacaciones de los congresistas de 4 a 2 meses.

"Estamos pidiendo que no sea 'sepulturera'. Presentamos un proyecto que modifique la constitución y que haya solo 2 meses al año de receso legislativo. Dimos 4 de los 8 debates que se necesitaba, no hemos podido empezar esa segunda vuelta de debate porque falta la firma. Estamos cortos de tiempo, porque la presidenta de la Cámara no ha querido firmar. El 12 de agosto llegó a su despacho el proyecto. Ese mismo día llegó otro proyecto y ella se demoró 5 días en firmarlo, pero en el de nosotros nada que lo firma", dijo.

Y agregó: "Hemos hablado con ella personalmente, le pedimos a compañeros, hablamos con asesores, presión en medios de comunicación y ha sido imposible. Tuvimos que recurrir a la última opción, de llenar el Congreso de carteles y que nos permita el proyecto. Es indispensable la firma, sin la firma de ella no puede seguir".

Por otro lado, Santos habló sobre sus ideas y movimientos que no han sido los mismos del partido Centro Democrático, del que incluso le envió un trino el expresidente Alvaro Uribe Vélez.

"Yo he pensado las actuaciones que hemos tenido en los últimos días. Yo creo que las luchas son importantes darlas en público porque genera doctrina de partido. Estoy actuando en consicencia de lo que yo creo y me enseñaron, las tesis básicas del uribismo. Sé que hay una molestia, pero nunca me han escrito tantas personas del partido como ahorita y cuando decidí apoyar la moción de censura. Tengo una conversación pronta con el expresidente, porque ese trino me desconcertó mucho. Yo continúo, yo creo que estos principios del partido se le han ido olvidando a otras personas, y si me cuesta peleas internas para recuperarlos, es importante", dijo.

Y añadió: "Hoy he llegado a la conclusión que lo que ocurre del proyecto es consecuencia de las diferencias que tuvimos, cuando elegimos tuve una diferencia grande y me opuse con la postulación de ella como presidenta. Eso cuesta, pero tengo una obligación de hacer saber qué es lo que pasa".