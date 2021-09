Migraña: cómo curarla y qué sirve para prevenirla

La doctora Carolina Guerra, neuróloga clínica, habló en 10AM Hoy Por Hoy sobre la migraña y cómo afecta a las personas, teniendo en cuenta que es más común en las mujeres.

"Afecta más a las mujeres. Es una enfermedad que pega más en las mujeres. Nosotros tenemos esa condición femenina por cambios hormonales, incluido con el ciclo menstrual", empezó.

Y agregó: "Tenemos hipótesis que se da por vasos sanguíneos dilatadas, irritación e inflamación en la cabeza... es una gran cantidad de posibles disparadores, en múltiples personas, así como una o dos razones".

Mencionó también que hay 'banderas rojas' en la migraña, que son cuando ya el dolor pasa a preocupar por su afectación en el cerebro.

"La migraña es dolor de cabeza con nauseas, vómito, molestia de la luz y ruido, etc. Pero hay una bandera roja y es que si sentimos como si fuera un trueno, que es un dolor de cabeza muy intenso, que no me deja caminar y moverme, debo ir al médico", contó.

Explicó además que la pandemia ha 'ayudado' a que esto empeore, pues la depresión, encierro y hasta el trabajo en casa, son factores fundamentales.

"La pandemia ha alargado esto, incluso se vio que pacientes con migraña que tuvieron COVID-19, esto se puso más grave. También, por la pandemia, hay nuevas personas que no habían tenido migraña", dijo.

Y añadió: "Hemos encontrado que la exposición a las pantallas, más allá del tiempo, es que no se hicieron pausas activas. Para pacientes con migraña, no son negociables las pausas activas. Uno de los ítems que ayuda es ponerle filtros a las pantallas o lentes".

Para finalizar, explicó que hay soluciones farmacológicas y naturistas (escuchar en el audio de la entrevista para más detalles), así como algunos métodos para evitar la migraña.

"Hay cosas farmacológica y cosas que no, así como naturistas. Lo naturista no está sometido al rigor de lo fármaco clásico, entonces por Invima y demás no tienen las mismas exigencias. Hay sustancias que nos ayudan: magnesio, entre esos. Una de las técnicas es con la respiración para ayudar al dolor de la cabeza y que tenga una frecuencia más lenta. El descanso, ejercicio, alimentación saludable, yoga, etc. Ayuda para prevenir", finalizó.