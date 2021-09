Demoras en el aeropuerto El Dorado se da por vuelos no regulares

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Andrés Uribe, Gerente de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional en Colombia, aseguró que el tema se está tratando con la Aerocivil

El gerente explicó que además del clima, situaciones en pista, lo que más está generando demoras son la sobredemanda en el aeropuerto.

"Hay una serie de vuelos no regulares, no programados. A las aerolíneas se les aprueban con meses de antelación los vuelos. Hay otros vuelos con otros itinerarios que no requieren programación", dijo.

Explicó que, la capacidad para vuelos regulares es del 80% y del 20% para no regulares, sin embargo, desde mayo la cantidad de vuelos no regulares ha superado el porcentaje sistemáticamente.

"Esto ha hecho que debamos reprogramar todos los vuelos para esa hora e incluso los que ya estaba programados", aseguró.

El gerente afirmó que ya están trabajando con la Aerocivil para establesca un control sobre esa aviación y que se respete esa cuota,