Hay cosas que no cuadran: Mamá de mujer trans asesinada por un soldado

Gloria Díaz es la mamá de Juliana Giraldo, quien habría sido asesinada por Cristian, un soldado en Miranda, Norte del Cauca. Díaz habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre el proceso y su perdón a este joven.

"Yo estuve pendiente de la audiencia y escuché la condena en la Fiscalía. Estuve en la otra en la que le dictan medida de aseguramiento. Cristian, el soldado, no se presentó porque no tenía un abogado. Como madre me pongo en el mismo sentimiento con la mamá de él, ambas familias sufrimos una tragedia; nosotros con Juliana y ellos porque se le llevaran su hijo a la cárcel, que está llena de gente que va por todo. El chico ya tenía problemas psicológicos, intentó quitarse la vida. Yo creo que toda persona tiene el derecho a un abogado del Estado y él no lo tenía. No puedo decir que es una buena o mala condena, la justicia hizo su trabajo y no puedo contradecir al juez. Uno como madre sabe lo que puede estar viviendo la mamá de Cristian", explicó.

Y agregó: "Hay demasiadas anomalías de las personas que están a cargo del soldado. Si yo como madre le entrego un hijo con estudios y tranquilo, y lo devuelven consumidor y asesino, ¿o viene de antes? Entonces cuando Cristian estaba en le batallón ya tenía varias anotaciones allí por problemas y accidentes, si eso sucedió por qué no lo retiraron del Ejército, por qué lo dejan en vía pública con un fusil en la mano. Estaban en este lugar porque supuestamente un carro iba a pasar con bombas para un atentado. Hay muchas cosas que no me cuadran, estoy esperando que la Procuraduría nos responda".

Adicional a esto, Gloria Díaz contó cuando conoció a Cristian y habló con él por lo sucedido con su hija en aquella carretera.

"Yo hablé con Cristian el año pasado en octubre. Tuve tiempo de hablar con el General y el Teniente. De momento él no quería recibirme, que yo no iba para atacarlo, solo para hablarle. Le dije que fui para conocerlo y verlo, que me explicara qué pasó ese día, qué le pasó por la cabeza para esa decisión, que mi hija qué le había hecho. Él me respondió que no quería revivir ese momento. Yo con el dolor que sentía lo perdonaba, que pensara en su mamá en no quitarle a su hijo porque yo ya sabía que él se había intentado quitar la vida", finalizó.