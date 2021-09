"Puede haber una falsa percepción de que ya superamos la crisis": Acodres

En medio de la reactivación económica que vive el país por cuenta de la pandemia de la COVID-19, hay preocupación en el sector gastronómico a raíz de los auxilios recibidos durante algo más de 18 meses y su futuro en materia de legislación.

Sobre el caso habló en 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio Guillermo Henrique Gómez, presidente de Acodres (Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica):

“Se ha tenido un alivio vital y gracias a este no se perdieron más negocios y empleos. Este fue no seguirle cobrarle el impoconsumo y el IVA a los clientes. Vale la pena explicar que, el cliente iba a un restaurante antes de pandemia, cuando no es franquicia pagaba el 8% y cuando no el 19% de IVA", comentó.

Gomez afirmó que desde el comienzo de la radicación del proyecto de reforma tributaria no se tuvo en cuenta la amplicación de este alivio por un año más y se pide porque el primer semestre del presente año no se pudo disfrutar por cuenta de las manifestaciones del paro y varios cierres viales.

"Es necesario que nos sostengan esta ayuda para superar la crisis. Puede haber una falsa percepción de que ya la superamos", dijo.

El gremio está dispuesto a ayudar para la formalización del empleo, pero las ayudas solamente cobijan a un sector, es por esto que es necesario extender el beneficio a toda la industria para evitar la competencia desleal.

