Jaminton Campaz: "Scolari me dijo que tenía que luchar por la titular"

Jaminton Campaz llegó al Gremio de Portoalegre y ya se puso a las órdenes del Felipe Scolari, de hecho, ya realizó su debut en el juego contra Flamengo por Copa y fue titular por Liga en el partido contra Corinthians, ambos derrota.

El futbolista de 21 años, habló con El VBar de Caracol Radio y contó cómo se produjo la negociación con el Deportes Tolima y posteriormente su vinculación al cuadro brasileño.

"La negociación fue difícil, pero a lo último se dieron las cosas, sabía que no iba a ser fácil salir del club, pero se dio. Con don Gabriel bien, no tuvimos choques ni nada, todo fue hablado y salió bien. Acá son grandes seres humanos, tranquilos y respetuosos y me recibieron bien", destacó.

Campaz, quien hizo parte del morfociclo de la Selección Colombia y estuvo en la Copa América, no fue convocado para la fecha Eliminatoria, ante esto expresó:

"Sí, siempre uno quiere estar en Colombia, pero yo entiendo por lo que no jugué como tres partidos con el club, durante la negociación. Desde la distancia apoyo a la Selección y hay que seguir trabajando para el próximo llamado que es pronto. Hay equipo. Cualquier jugador que llegue siempre está preparado y hay con que sacar los 9 puntos, yo le apuesto a esos 9 puntos. En estos partidos de Eliminatoria, el que no juega y no lo demuestra en el campo no lo van a llamar. Uno como jugador entiende y hay que apoyar al equipo", destacó.

El volante contó qué le dijo el técnico Luis Felipe Scolari en su llegada, teniendo en cuenta que fue él quien pidió el fichaje del colombiano.

"Me dijo que llegaba en un momento difícil para el club, pero quise asumir este reto para mi vida, sabemos cómo está el equipo. El profe ha sido bien conmigo, me habló claro, me dijo que nadie tiene un puesto asegurado y que hay que luchar por la titular como en todo lado. Estar con una clase de técnico como él, cualquier jugador lo quisiera tener, sabemos que ha ganado de todo y estoy muy feliz", comentó.

Finalmente, Campaz, quien firmó hasta el 2025 con el Gremio, se refirió a su compañerismo con el también colombiano Miguel Ángel Borja: "Esos minutos que entré me sentí muy bien. Con 'Migue' nunca habíamos jugado en club y me siento bien, porque da muchas opciones y claridad para jugar. En el partido contra Flamengo me sentí bien y tranquilo, pero triste por la derrota, nos descuidamos y estas son las cosas del fútbol, pero me sentí bien y cómodo", finalizó.