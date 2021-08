Mamá de Anthony Zambrano: "Yo fui su primera entrenadora, lo correteaba"

Anthony Zambrano disputará la final de los 400 metros planos este jueves a las 7:00 am. El colombiano es uno de los favoritos para ganar una medalla y su mamá, Miladis Zambrano, habló con El Vbar.

"Yo fui su primera entrenadora porque el era tremendo y cuando no podía lo correteaba..su infancia como su adolescencia la llevamos adelante los dos solos. Hace mucho rato que el se ajuicio. El atletismo le sirvió mucho para coger disciplina, para coger juicio", dijo Miladis sobre Anthony que justamente lleva el apellido de su mamá.

Le puede interesar

Una de las cosas más curiosas es la dieta de Anthony cuando visita a Miladis: "le gusta mucho la sopa de ojo. Le pongo platano maduro, mazorca, dos pedazos de costilla, dos ojos (de vaca)...Anthony come y come. Cuando tiene que adelgazar lo hace rapidísimo. A su entrenador le da miedo cuando viene acá porque dice que yo le daño la dieta, pero a mi me gusta 'apechicharlo'"

Antes de las carreras esta es la rutina de la madre del atleta: "desde las 4 de la mañana me levanto y oro, le pongo una veladora a mi mamá que me lo protege mucho, una veladora al Señor de los Milagros. Hablamos y eso nos desestresa a los dos. Ya cuando me dice que se va al calentamiento le doy la bendición".

Por último Miladis Zambrano le envió un mensaje a su hijo: "Tu puedes, tu eres un guerrero bendecido por Dios y sabes que tienes todo mi apoyo, aunque tú ya eres un campeón. Tu me vas a regalar esa medalla de cumpleaños".