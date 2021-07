Luis Javier Mosquera: "Mi infancia no fue fácil, pero fui un niño feliz"

Luis Javier Mosquera está cerca de regresar a Jumbo, municipio vallecaucano donde nació y habló con El Vbar sobre lo que significa: "Ustedes no se imaginan lo emocionado que me encuentro. Siento que le cumplí a Dios, a mi padre que está en el cielo, le cumplí a mi municipio, a mi departamento, a Colombia y a mi familia. Saber que el municipio me está esperando es algo muy hermoso, es algo por lo que entrené y luché".

Sobre el momento de su competencia dijo el pesista: "Yo ya estaba tranquilo que ya había asegurado la plata con ese primer movimiento. Lo celebramos mucho porque pensamos que con ese movimiento iba a hacer medalla de oro. Nosotros pensamos que el chino no iba a hacer ese movimiento, pero me gana por un kilo más".

Acerca su vida dijo Mosquera: "tengo 5 hermanos, somos 5 hombres y una mujer. Mi vida no fue tan fácil, pero fue muy hemosa. Yo fui un niño feliz a pesar de no tener comodidades y a veces aguantar hambre, la pasé súper bien. Cuando tuve un hijo a los 18 años me cambió la vida, pensé que tenía que sacarlo adelante. Tengo otro hijo de 2 años y mi esposa ha sido un pilar importante en estos años. Le agradezco mucho porque ha sido muy importante en mi vida".

A París 2024, Luis Javier Mosquera va por el oro. "La mentalidad que trengo ahora es muy diferente a la que tenia en Rio de Janeiro".