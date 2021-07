Trágica historia de Paulina, colombiana de 15 años con COVID-19 en EE. UU.

Paulina Velásquez es una joven colombiana de 15 años en Estados Unidos que está intubada y en estado crítico por COVID-19. Orlando, su papá, habló en 6AM sobre la crisis que están pasando.

El estado de Paulina

"El estado es estable, como nos han dicho, su situación es delicada. El COVID-19 le afectó mucho con la neumonía. Es un caso crítico y severo, estamos aferrados a la fe y que Dios nos la va a regresar. Esto comenzó semanas atrás, con un dolor de oído y de garganta, luego fiebre. No le ayudaba ningún medicamento, empezó así y no sabíamos que era COVID-19 porque en el pediatra no nos dijeron, pasaron 8 días y ella fue empeorando. Sus fuerzas eran nada, estaba muy decaída y con dolores de espalda y pecho".

Vacunación

"Ella era muy sana, no tenía enfermedades. No sabemos cómo se contagió ella, como padres amamos a nuestros hijos y llevamos los protocolos de seguridad. Mi hija era muy temerosa a todo esto, todos estábamos muy al cuidado y protegidos. No sabemos cómo ni dónde pasó, pero así estamos viviendo este drama. Son episodios muy duros

Esto no se dirige a desobediencia, estábamos esperando que entraran a la escuela para vacunarse. A finales de junio era la idea y no fue así, no llegamos a eso y ahora estamos viendo las consecuencias. Tengo dos hijos más y con ellos he tenido que lidiar de que nos obedezcan a nosotros sobre la información de vacunas, porque hay mucho temor y cosas que no son".

Fondos

"Por medio de una amiga de mi hija, se han hecho unos fondos porque es una ayuda importante, ahí va poco a poco, es una gran ayuda económica".

Este es el link de la recaudación: https://es.gofundme.com/f/paulina-velasquez-life-support-and-recovery?qid=a603f373a0e41f7331f8c61be6f10fed