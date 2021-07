Necoclí: más de 10.000 migrantes agudizan crisis en el municipio

Luego de declarar la alerta por calamidad pública para atender la emergencia humanitaria que hay en el municipio de Necoclí, en Antioquia, por cuenta de las aglomeraciones generadas por cerca de 10.000 migrantes, habló en 6AM Hoy por Hoy el alcalde Jorge Tobón Castro.

Comentó que, por temas de pandemia, países vecinos han endurecido sus medidas de entrada y salida, situación que ha generado el represamiento de migrantes, y dicha situación se viene dando desde hace cuatro meses.

"Una vez llegan a Necoclí, necesitan llegar a las costas de Chocó. Solamente hay dos embarcaciones para transladar a la gente. La situación es compleja, entre 700 y 800 migrantes diarios", comentó.

Por otra parte, el alcalde de Necoclí comentó qe este grupo poblacional no quiere organizarse, ni dejarse censar, y que hay migrantes desde hace más de un mes con niños, mujeres en embarazo, entre otros.

Desde la administración municipal afirmaron que no tienen cómo sostener esta situación y están a la espera del Gobierno Nacional, porque tampoco saben si están o no vacunado, y no tienen la capacidad para atenderlos.

"En Necoclí tampoco se está pagando los impuestos, por ende tampoco los gastos básicos del municipio", reiteró el alcalde Tobón.

De parte de Migración Colombia esperan un acompañamiento permanente, y piden una sede fija en Necoclí para poder retener a los 30.000 migrantes más -que según información de terceros- vendrían en camino.