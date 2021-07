Lara: "No es desconocido que había un veto a Iván Ramiro y yo lo levanté"

"No quiero ahondar más en ese tema, no quiero tocar esa clase de polémicas. Esto realmente ha sucedido hace muchos años. Voy a dar esta declaración y no voy a dar más declaraciones, no voy a responder más preguntas sobre el tema", empezó diciendo Eduardo Lara en El Carrusel Caracol ante la pregunta sobre el tema de Iván Ramiro Córdoba.

El exdefensa de la Selección Colombia ha dicho en los últimos días que Eduardo Lara una vez viajó a Italia a decirle que no lo volvía llamar a la selección hasta que resolviera un problema que tenía con un periodista.

"Yo lo único que les puedo decir es que en el momento que yo tengo la selección después de Pinto, para nadie es desconocido que había un veto acá para Iván Ramiro por parte de los directivos. Yo hablo con el Dr. Luis Bedoya que era mi jefe en la federación, le dije que necesitaba un jugador como Iván Ramiro para la Eliminatoria que por favor me permitiera poderlo traer", dijo el entrenador.

Todo esto ocurría en entre el año 2008 y 2009. Luego agregó Lara: "me costó bastante convencerlo, pero al fin y al cabo él acepta. Aprovechando que yo iba a ir a Europa a visitar los jugadores le pedí un tique a Milán y fui a hablar con Iván. Vuelvo y repito lo único que yo hice fue traerlo a la selección, levantarle el veto que tenía porque para mí era un excelente jugador, era una persona que con nosotros se manejó de excelente manera en el tiempo que lo tuve en selección".

Eduardo Lara dejó el tema ahí y terminó diciendo: "De ahí para allá los problemas que tenía con la prensa o con los vetos eso se me sale de las manos. Yo lo que quería era tener un gran jugador".