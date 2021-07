Matías Mier: "De Santa Fe hicieron hasta lo posible por contratarme"

El futbolista uruguayo, Matías Mier, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su paso a Central Córdoba de Argentina procedente de Independiente Medellín en condición de préstamo. Del mismo modo, destacó el amplio interés que tuvo Santa Fe por contratarlo pero que no se pudo concretar por que ya había dado su palabra al equipo argentino.

Mier, ve en el fútbol argentino más que un sueño, un reto que deberá cumplir antes de volver a Medellín en diciembre.

"Es un sueño para cualquier jugador jugar en el futbol argentino, para mí es un reto. Otro club más en mi currículum, hacerlo de buena manera es lo que me hará crecer como jugador, como profesional y que mejor que hacerlo en el fútbol argentino", dijo.

Respecto a su primera impresión luego de llegar a Central Córdoba de Santiago del Estero, manifestó el "gran club" que es, antes de destacar que no se quería ir de Medellín.

"Cambiar de un equipo a otro para un jugador siempre suele ser de alegría. Me duele mucho irme del Medellín porque no me quería ir, me quería quedar, pero son cosas del fútbol. Hoy me toca llegar a este club, me reciben dos uruguayos más y se hace todo más sencillo, con una gran institución, porque viene subiendo de categoría, es un equipo ordenado y con buena infraestructura, eso motiva a cualquier jugador", expresó.

El futbolista uruguayo también confesó el amplio interés que tuvo por parte de Independiente Santa Fe, con el que no se pudo llegar a un acuerdo porque ya había dado su palabra en Argentina.

"Había ofertas. De Santa Fe hicieron hasta lo imposible, el mismo don Eduardo (Méndez) estuvo hablando conmigo hasta el último momento; pero a mí me gusta respetar la palabra y yo ya había dado el 'okey' a la gente de Central Córdoba, ya habíamos enviado documentación. Santa Fe me atraía por cosas deportivas y personales, pero el reto acá es mayor y me gusta. Sé que voy a lograr grandes cosas, pero Santa Fe hizo un trabajo que me llamó la atención, por el interés de don Eduardo. Hoy no se pudo dar, pero sé que más adelante vamos a llegar a un acuerdo", comentó.

Por último, se refirió a cómo se dio su salida de Independiente Medellín: "Hace un mes y medio me llegó la oferta de Central Córdoba. Yo llegué a un acuerdo con el club cuando me dijeron que me tenía que ir, que querían rescindir el contrato. Después me llama el club (Medellín) y me dice que me quede. Hace dos semana tuve una reunión con el profe ('Bolillo) que me dijo que le podía dar una mano, pero que podía jugar cuando él me necesitara y yo respeté la decisión. Le comuniqué que a mí me gusta ser la primera opción y que prefería dar un paso al costado y seguir mi carrera en otro equipo y que tal vez en diciembre las expectativas iban a ser otras. No me iban a tener mucho en cuenta en el club y lo respeto, el técnico fue sincero conmigo y yo lo valoro mucho".