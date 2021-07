Juan Fernando Caicedo: "Siempre he querido jugar en el América"

El futbolista del Deportes Tolima, Juan Fernando Caicedo, autor del gol que le dio el título al equipo 'pijao' ante Millonarios en la final de la Liga 2021-1, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre su actualidad y las acciones que tuvo de salir del club.

Respecto a esto último, el delantero de 32 años confesó que tuvo ofertas para salir del Deportes Tolima, pero no que llenaron las expectativas del club ya que no cumplían con una cláusula pactada.

"Hubo ofertas, llamados, pero no llenaron las expectativas del senador (Gabriel Camargo), y del club. Las ofertas no cumplieron las expectativas. Esperemos que cuando llegue una oferta que llene lo pactado, lo de la cláusula, se pueda acceder", comentó.

Conforme a ese manejo que le daba dar un futbolista, de tener la posibilidad de salir a otro equipo y no poderse concretar, destacó: "Uno como jugador le duele mucho que no se tome una opción de esas a la edad que pueda tener uno. Pero siempre hay que estar tranquilo, trabajando y no dejarse desanimar, esperemos que el día que se dé, que llegue lo pactado en la cláusula, se pueda aprovechar", expresó.

No obstante, Juan Fernando Caicedo está enfocado en su equipo, el Deportes Tolima, al que pretende contribuirle para retener el título.

"Nos sentimos muy bien, contento que también se mantuvo el grupo, llegaron dos refuerzos de buen nivel y los estamos entrando en lo que quiere el profe y lo que estamos acostumbrados jugar. Nos sentimos a gusto y conténtenos, tenemos plantel y podemos seguir en lo que es pelear por el campeonato", manifestó.

Para finalizar, se refirió al equipo donde le gustaría jugar: "No diría un equipo para terminar mi carrera, lo que sí siempre quise fue obviamente jugar en América, el equipo de mis amores cuando era niño. A la hora de finalizar mi carrera, donde me vaya a sentir bien y me acojan de la mejor manera", finalizó.