Luis Díaz habló de su futuro, penales con Argentina, el gol a Brasil y más

Luis Díaz, jugador de Porto, fue el goleador de la Selección Colombia en la Copa América 2021 y fue de los más destacados del torneo. El guajiro habló en 10AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre su futuro, su actualidad, sus goles y más.

La llegada a Colombia y sus inicios en el fútbol:

"Es espectacular llegar a Colombia y ver ese gran recibimiento. Puedo compartir con la familia, eso es importante, porque hace mucho tiempo no estaba con ellos. Están orgullosos y felices.

El fútbol en La Guajira lo viven mucho, como en todo. Hay talentos que por una u otra razón se llegan a perder, pero sí hay demasiado talentos. Los inicios míos siempre fueron en la escuela de mi papá. Él siempre estuvo apoyándome. Me sirvió mucho el entrenamiento con mi papá, era de los que ponía al que mejor estaba, así me tuviera que sentar en el banco. Era muy correcto en lo que hacía y eso me ayudó. Me enseñó mucho para llegar hasta donde estoy.

Con (Arnoldo) Iguarán estuve un tiempo yendo en la Selección de La Guajira y con el profe, como todos, lo admiraba muchísimo. Sabía lo que él había logrado, así que fue bonito y de crecimiento. Con el 'Pibe' fue en la Copa América Indígena, fue corto pero fue buenísimo porque es un gran ídolo. Me enseñó muchas cosas, aprendí de él. Él le dijo al técnico que yo tenía potencial, que me veía con grandes cualidades y que podía llegar a ser un gran jugador a futuro".

Su momento en Porto y posible salida:

"Con Matehus (Uribe) fue importante que el estuviera ahí, había jugadores también que hablaban español entonces fue fácil sentirse cómodo. Tener un compañero como él siempre será bueno, es de los que te ayuda a crecer porque tiene recorrido y experiencia. Llegar a Europa no fue fácil, el paso por el Porto fue crecer demasiado.

Llegar a un equipo de ese nivel es porque tienes cualidades, hay disciplina y cualidades. La humildad es algo que me ha caracterizado, es algo que se necesita para lograr las cosas. Competir en Selección y equipo sí que me enorgullece demasiado, seguiré trabajando duro.

Elegí estar en Porto por todo lo que ha sucedido con los colombianos que han estado ahí, han marcado cosas bonitas. La idea es seguir creciendo en el Porto. El empresario solo me comenta si hay interesados o no, yo no sé de eso. Por ahora, hasta que no se cierre el mercado no se sabe nada".

La Selección, los penales con Argentina y su gol a Brasil:

"Como toda Selección, había expectativa y objetivos. El profe Reinaldo nos trató de inculcar y nos decía que teníamos que ser campeones.

Los penales son de entrenos y del momento, son muchos factores. El entreno es una de las cosas que el profe venía eligiendo. Los dos centrales marcaban y estaban bien elegidos, hay que tener un poco de suerte y no se tuvo. Yo estaba pendiente a patear en cualquier momento.

El gol contra Brasil fue uno de los que más me ha gustado, lo he venido practicando hace un tiempo. Contra Argentina pensaba en un centro atrás, pero cuando el jugador me empuja quedé para apuntar al arco. Ahí se piensa en pocos segundos y salió bien.

Recibió muchos comentarios sobre el gol, le dio la vuelta al mundo, por así decirlo. Los compañeros se reportaron, me escribieron y me felicitaron. Estuvieron muy contentos.

Siempre me ha gustado ver el buen fútbol como de la Premier League, Serie A y La Liga de España. La de Portugal también tiene muy buen fútbol, así que esperemos a ver si pasa algo y seguir con la mentalidad para conseguir grandes cosas".

El ciclismo en la concentración de la Selección:

"Es importante apoyarlos a todos porque los triunfos son de nosotros también, en la concentración a veces vemos ciclismo. Es bueno que un referente como Rigo coincida con la fecha de nacimiento mía, ojalá siga cosechando esos triunfos".

Su vida personal y mensaje para el FPC:

"Estoy preparado para ser papá, es una niña, pero no vamos a revelar el nombre. Faltan tres meses, estamos listos para la fecha de nacimiento.

Siento que la liga colombiana ha crecido, le falta por crecer como todas. Siempre trato de ver a todos, especialmente a Junior y a Barranquilla, donde juegan mis hermanos.

Me gustaba ver jugar mucho a Vladimir Hernández, siempre me gustó su estilo de juego. Referentes del Fútbol Colombiano siempre me gustó Teo (Guitérrez) y he tratado de tener su estilo de juego".