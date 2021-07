¿Hay crisis en Canal Capital? Gerente responde a los rumores

Ana María Ruíz, gerente de Canal Capital, habló en 6AM Hoy Por Hoy de Caracol Radio sobre los rumores de crisis y despidos en el canal de Bogotá.

"Hay que entender un cambio de modelo del canal, recibimos un canal destinado a producción de noticias en un 80%. Entendemos y la administración de Claudia López debe buscar otra audiencias y grupos de población como jóvenes y niños. La bolsa destinada sola a noticias se destinó a más productos. Hemos hecho producción de series, documentales, entretenidos... Es una diferencia. Ya no es un canal para un solo tipo de producción, sino de varios", dijo.

Y agregó: "Los resultados son: equipo de noticias se achica, el canal jamás ha tenido 25 cámaras, siempre se contactó a camarógrafos con equipos. No podemos cerrarnos a una realidad global de la tecnología. Estos cambios traen molestias de personas que quieren ver mucha gente contratada. Estamos aliviando el peso del canal para que pueda producir más contenidos y circular más de este".

Por otro lado, explicó que están teniendo convocatorias para diferentes producciones y que hay casas productoras que se llevan estos contratos.

"Una producción como estas no se trata de habilidad específicas, llamamos a convocatorias públicas. Las casas productoras son equipos fuertes y dotados, con personas especializadas. La producción de TV tiene unas especializaciones y buscamos a los mejores para que presenten sus productos. El año pasado se hizo una convocatoria al sector audiovisual y fueron 10 proyectos que los hemos estado estrenando. Estos procesos saldrán en licitaciones de varias empresas", explicó.

Finalmente, mencionó que aunque el canal no está en quiebra, sí tiene un déficit: "El canal está en un déficit, pero no está quebrado. Tiene dificultades por la pandemia, que hace que tenga pocos clientes y poca plata. También hemos pagado una enorme cantidad de dinero de contratos realidad, es decir, gente que en administraciones pasadas fueron contratistas y no renovaron y ahora demandaron, porque no les pagaron. Eso desangra al canal".