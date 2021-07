Ante lo ocurrido en Haití: ¿debe Colombia fortalecer su red de veteranos?

En Hora 20 un debate para entender cuál fue la participación de los exmilitares colombianos, cinco días después del magnicidio del Presidente de Haití, Jovenel Moïse, pues a medida que pasan los días son más las preguntas que las respuestas. También analizaron las manifestaciones en Cuba contra el Gobierno por el desabastecimiento no solo de alimentos, sino de medicamentos en medio de una crisis sanitaria.

Mientras avanza la investigación, en Haití la violencia aumenta. Diferentes pandillas se han tomado las calles y el vacío de poder se convierte en una lucha de tres aspirantes: Claude Joseph, primer ministro interino; Ariel Henry, un neurocirujano a quien Moïse había designado dos días antes de su muerte para este cargo, yJoseph Lambert nombrado por el Senado como presidente interino.

En cuanto a quién sería el autor material del magnicidio, las autoridades haitianas capturaron a Christian Emmanuel Sanon, un médico de 63 años señalado de reclutar un equipo a través de una firma de seguridad venezolana con sede en Estados Unidos y quien al parecer tiene intereses políticos en Haití.

Para Arlene Tickner, profesora universitaria, la participación de colombianos en estos hechos no es sorpresa y pone de presente otra discusión sobre la necesidad de reflexionar sobre las responsabilidades del Estado colombianos frente a la Fuerza Pública jubilada que se retira en edades muy jóvenes con capacidad de reorientar su vida profesional.

“Evidentemente el hecho en el cual supuestamente participan los exmilitares es espeluznante, pero hay todavía muchas inquietudes en el rol que estos colombianos tuvieron. La hipótesis que me parece más convincente en este momento es que se trató de algún tipo de trampa”, sostuvo Ticker.

Asimismo, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Juanita Goebertus, aseguró que el país debe preguntarse qué es lo que hace que miembros de la Fuerza Pública terminen 'exportados' como mano de obra de mercenarios independientemente de si este caso fue o no un engaño.

“Hay una discusión hacia adelante en términos de qué significa reestructurar el sector seguridad para que miembros de nuestra Fuerza Pública tenga una visión de futuro que no sea simplemente terminar encauchados en algún tipo de entrenamiento privado”.

Por su parte, Rafael Nieto, insistió en hacer claridad y “no satanizar la idea de que haya exmilitares colombianos que hagan trabajos de seguridad en otros países”. Aseguró que, desde una perspectiva estrictamente militar, no tiene sentido lo que pasó, “que esos militares hayan participado del magnicidio y no se hayan enfrentado en el momento de la captura y que no tuvieran un plan de escape es ilógico”.

Finalmente, el ingeniero y empresario Thierry Ways aseguró que hay una alta probabilidad de que nunca se sepa exactamente qué pasó. “Si nos quejamos de la dificultad en Colombia para esclarecer las cosas, imaginemos las dificultades para esclarecer esto en un país como Haití”.