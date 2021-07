Luis Fernando Suárez: "La presión con la Selección me la quiero crear yo"

El nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, dialogó con El VBar de Caracol Radio sobre sus pocos días a cargo del equipo centroamericano, que debuta en la Copa Oro ante Guadalupe.

Respecto a las sensaciones que le ha dejado el equipo en los días de entrenamiento realizados con el combinado 'tico', aseguró que ha visto un cambio anímico.

"Todos los entrenamientos han sido bastantes buenos, la respuesta ha sido anímicamente buena. Vienen de una situación donde los resultados no han sido positivos, los entrenamientos dicen una cosa pero lo que quiero es buscar esa respuesta positiva en el equipo en los partidos oficiales", comentó.

Respecto al nivel de Europa en relación al fútbol de otros continentes, destacó que están un escalón arriba de los demás.

"Tenemos que ser conscientes que Europa nos gana en todo, no solo en organización sino en fútbol, hay jugadores, va más en el orden que no hay y ellos lo han demostrado y nosotros no tanto, por esa razón, aun teniendo más jugadores que los mismos europeos, la diferencia de Europa se ve en relación a cualquier latinoamericano", dijo.

Del mismo modo, se refirió a los objetivos que tiene en la Copa Oro, y en general, con la selección 'tica'.

"La presión me la quiero crear yo. Lo más fácil es decir que no conozco el presente de Costa Rica, que soy nuevo y no conozco los jugadores, que hay otros fuertes como México y USA. Hay que cambiar la mentalidad, hemos llegado con el discurso de unión, de buscar juntos las cosas, han puesto mucho de sí para cambiar la situación que están viviendo, si se dan resultados negativos que la excusa no sea que no conozco a los jugadores", expresó.

También habló de su salida de Atlético Bucaramanga: "Me aceptaron la renuncia cuando mandé la carta, no me dijeron nada más, esas situaciones de dinero espero que mis representantes lo manejen, no he tenido conocimiento de nada legal. Desde la parte personal no puedo pedir que me entiendan, quiero volver a un Mundial, que es algo que siempre quiero, y esta es una linda oportunidad. Las situaciones legales espero que estén aclaradas", comentó.

Por último, destacó a dos jugadores costarricenses que actúan en el fútbol colombiano: "Juan Pablo Vargas sigue lesionado, lo que vi en Millonarios es interesante. Ortiz está bien, será titular, es un muchacho que está bien dotado, y en la parte de equipo, esperamos que sea un factor determinante en los goles, donde hay una materia pendiente", finalizó.