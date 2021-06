Violencia y política: ¿estamos ante un regreso al pasado?

En Hora 20 bajo el paraguas “regreso al pasado” un análisis a esa extraña sensación de un viaje a lo ya vivido, esto a propósito del regreso de hechos de violencia como el atentado al presidente Duque el viernes pasado o los ya recurrentes hechos de vandalismo en varias ciudades del país. También daremos una mirada a las viejas discusiones políticas de distintas figuras con miras a las elecciones del 202 y por último, una opinión a la llamada entre Joe Biden y el presidente Duque en un viaje al pasado en el que se vuelve a ofrecer ayuda para combatir el terrorismo.

Durante este martes en una entrevista con El País América, el ex negociador de paz Humberto de la Calle, planteó que Colombia parecía estar regresando al pasado, “uno siente que hemos regresado a los momentos más oscuros de Colombia”, dijo. Y no es para menos, el país desde hace dos meses atraviesa uno de los momentos más complicados de su historia, pues la violencia parece haber regresado a las ciudades, después de estar enclaustrada por décadas en el campo colombiano.

Por un lado, está el reciente ataque a piedra al vehículo en el que se movilizaba la ministra de Transporte, Ángela María Orozco mientras salía de un evento en Bogotá; también están los ataques terroristas como el carro bomba instalado al interior de la Brigada 30 en Cúcuta hace dos semanas en el que afortunadamente no hubo muertos, pero sí un ataque directo a las Fuerzas Militares. El viernes pasado el libreto se repitió, un helicóptero en el que se transportaba el presidente Duque, dos de sus ministros más importantes y el gobernador de Norte de Santander fue atacado a tiros, una acción que fue catalogada como “cobarde” para el gobierno y condenada de terrorismo por el país. El presidente Duque insistió en que los delincuentes no amedrantarán al país y que seguirá llegando a cada rincón, por ahora, tanto el ELN como las disidencias de las Farc son los principales responsables, nada nuevo en medio del libreto de la violencia, así como una respuesta estatal basada en una recompensa de $3 mil millones por información; un consejo de seguridad y un aumento de la fuerza pública. Esta situación se suma una masacre este fin de semana en La Macarena donde cinco personas fueron asesinadas o la muerte de tres policías en el departamento del Cesar.

Lo que dicen los panelistas

Para María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, estamos ante una situación muy difícil de mucha confusión, “estamos ante dinámicas muy distintas, fraccionadas, localizadas y que varían según las regiones y no hay manera de articular a nivel nacional lo que está pasando”. Resaltó que en violencia no podemos decir que estamos en los niveles de finales de la década de los 90 cuando por esta época del año se sumaban 10 mil homicidios, pero que la situación sí es comparable con la de hace diez años.

Aclaró que el hecho de no mirar el presente con espejo retrovisor no es para sentirnos mejor, ya que cree que el problema es que seguimos mirando de la misma manera, “seguimos repitiendo las respuestas del pasado”, pues sostiene que el continuo en Colombia son las economías criminales, no un regreso al pasado.

Luis Felipe Henao, abogado, exministro de Vivienda, columnista en El Espectador, comentó que sí estamos volviendo al pasado desde varios frentes como el aumento de la pobreza, el déficit de las instituciones, los actores criminales o la percepción de inseguridad y los asesinatos a miembros de la Fuerza Pública.

En cuanto a lo político, resaltó que el uribismo se verá en cuentas de cobro ante un deterioro en seguridad, falta de autoridad, que incluso ha generado críticas que vienen del mismo partido. De otro lado, apuntó que un candidato de centroderecha se alejará del Centro Democrático y de Duque y que aquellos del centro deberán consolidarse para mirar qué figura logra aglutinar.

Angélica Lozano, senadora de la República por la Alianza Verde, resaltó que estamos ante problemas nuevos que estaban apaciguados por el conflicto, pero que están siendo enfrentados con las mismas recetas del pasado. Afirmó que el atentado al presidente Duque enciende las alarmas y al tiempo demuestra en envalentonamiento de los actores ilegales.

Aunque Thierry Ways, ingeniero, empresario, columnista en El Tiempo, planteó que el país ha tenido épocas peores en términos de violencia, cree que para los jóvenes de hoy con expectativas distintas, puede resultar inaceptable el deterioro de la seguridad que se vive. Cuestionó que términos como “autoridad” parecen obsoletos, pues resalta que cuando se ejerce sin autoridad es peligrosa, pero cuando sí hay autoridad,"se sabe controlar y es legítima”, concluyó.

De cara a las elecciones, señaló que el candidato que llegue con una agenda creíble de generación de empleo logrará una ventaja. De otro lado, advirtió que, aunque fuerzas como las de Gustavo Petri tienen ventaja, muchos electores no se ven en ese proyecto político, el cual considera que no es ni tan seductor ni tan masivo.

El contrapunteo para discutir la pertinencia de una eventual regulación del uso recreativo de la marihuana, esto a propósito de una decisión de la Suprema Corte de México que anuló una medida que prohibía el uso recreacional de la marihuana. Actualmente la legislación colombiana permite la comercialización del cannabis medicinal y en el 2020 fue archivado un proyecto que permitiría el uso recreativo, al cual ya varios estados de Estados Unidos se han sumado y el cual tiene a Uruguay como la génesis de la despenalización del consumo. Juan Manuel Galán, exsenador de la república y autor del proyecto de cannabis medicinal, planteó que lo ocurrido en México es el camino que se debe seguir al tener una legislación enfocada en el uso responsable e informada del consumo en el cual se excluya a menores de edad. Resaló que lo más importante del consumo adulto, es la calidad en este caso de la marihuana, pues el mercado que hoy es controlado por ilegales que mezclan toda clase de componentes para comercializar otras drogas. De otro lado, Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, planteó que hay un discurso hipócrita, pues explica que en el país ya hay una dosis mínima de consumo de cualquier droga y que ese discurso radica en que, si se pide una despenalización, debe ser de cara a todas las drogas para combatir los problemas estructurales de producción y comercialización.