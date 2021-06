Eduardo Iturralde: "A Pitana le faltó sentido común"

Eduardo Iturralde, ex árbitro y hoy analista arbitral español, se refirió, en diálogo con El VBar Caracol, a la polémica decisión del argentino Néstor Pitana en la jugada que terminó en el gol del empate de Brasil ante Colombia con un remate de cabeza de Roberto Firmino. Iturralde consideró que al juez "le faltó sentido común".

"Cuando tú tienes que explicar con muchos argumentos que es gol, es porque algo anda mal", comentó el analista, quien añadió "¿Qué más ataque prometedor que un pase gol?".

Iturralde defendió su idea argumentando: "aunque no cambie de poesión el balón, el sistema defensivo es diferente. No es lo mismo defender un balón que va de frente a uno que viene desde un costado".

Y recalcó: "No tengo ninguna duda que es un balón a tierra... Un árbitro de esa categoría, pitas el balón a tierra y nadie protesta, porque el balón se lo vas a dar a Brasil".

Finalmente, para Iturralde en dicha acción no debió haber existido la intervención del VAR. "Entre los cuatro supuestos que es el VAR, no puedes encuadrar esta jugada en ninguno. Los del VAR a Pitana no pueden decirle nada, porque no es uno de los cuatro supuestos".