"No tenía nada que ver con la primera línea": Tía de joven decapitado

En las últimas horas el país se paralizó con el asesinato del joven Santiago Ochoa quien fue decapitado en el municipio de Tuluá. Su cabeza fue hallada, pero hasta el momento no se conoce del paradero del resto de su cuerpo.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Martha Ochoa, tía de la víctima, desmitió en los micrófonos de Caracol Radio las versiones que circulan en redes sociales donde se afirma que el joven hacía parte de grupos activistas de las marchas nacionales. "Mi sobrino no tuvo nada que ver con la primera línea. Él no iba a hacer marchas, ni a ser parte del Paro Nacional. No sé quién se inventó esa versión", agregó.

Ochoa aprovechó para contar que Santiago, trabajaba con el papá en una ferreteria, tenía muy pocos amigos y solo quería ayudarle a la mamá. "Estamos desconcertados con toda la información falsa que han dicho de mi sobrino", enfatizó.

Finalmente, Martha explicó que una de las versiones que cirula en internet sobre una supuesta detención por parte de funcionarios del ESMAD es falsa. "Él en ningún momento fue detenido por la policía"

Cabe recordar que, se ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos para esclarecer el asesinato y sus causas.