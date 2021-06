Atentado en Cúcuta: ¿qué está fallando?

En Hora 20 un debate para comprender las razones e implicaciones del atentado en la brigada 30 del Ejército Nacional después de que dos carros bomba explotaran dentro de la edificación en horas de la tarde de este martes 15 de junio. Hasta el momento después de la visita del ministro de Defensa, Diego Molano y del presidente Iván Duque, la disidencia de Farc y el ELN serían los sospechosos del atentado. También se analizó el futuro de algunos proyectos que hacen trámite en el legislativo, entre ellos la recién aprobada reforma a la justicia, esto a pocos días del fin de un periodo de sesiones del legislativo.

Isabel Cristina Jaramillo, abogada, profesora titular en la Universidad de los Andes y columnista, planteó que hay que tratar de entender por qué ocurrió el atentando y por qué en una brigada de esa zona de conflicto, pues cree que vale la pena preguntarse si se hicieron las requisas del caso y todo lo que ocurrió previo al atentado, “necesitamos más información de qué está pasando con las estrategias”.

En cuanto a la reforma a la justicia, planteó que es interesante y destacó que no se crearon nuevos cargos en la mayor jerarquía de la rama; también celebró que se crean mecanismos para el acceso a la justicia y lo positivo que es la idea de cuotas y de paridad en las listas a altas cortes. Pero dijo que preocupa lo que pueda ocurrir con el cambio de requisitos para llegar a altos cargos.

Juan Pablo Estrada, abogado y profesor en la Universidad Externado, reiterando el repudio y el rechazo por la violencia, comentó que se debe tener los reflectores puesto en Cúcuta para no pasar por alto que hay una falla protuberante, pues se preguntó en varias ocasiones “¿qué está pasando?”, al agregar que debe haber una investigación y responsabilidad en quienes estaban a cargo de la seguridad de la guarnición, “si eso pasa en una guarnición militar, qué puede pasar en cualquier calle del país”, concluyó.

Iván Cancino, abogado penalista y columnista, comentó que, con un atentado de 50 heridos, es poco el reclamo que se le puede hacer a la Fuerza Pública, “más bien toca es rodearlo”, y resaltó que no se debe aprovechar políticamente este hecho desde ninguna orilla política. De otro lado, dijo que es necesario que se realicen las investigaciones, que se proteja la institucionalidad y las instalaciones, además, de una explicación de por qué ocurrió el atentado en la guarnición.

Para Diana Giraldo, abogada, columnista y directora de Vanguardia, es doloroso lo que está sucediendo, contó que minutos antes del programa logró hablar con periodistas en la zona y le relataron lo angustiante y triste de lo ocurrido, pues plantea que estamos ante una Colombia que se pensaba había quedado en el pasado. Recordó que el atentado en Cúcuta tiene similitudes con el de hace unos años en Bogotá. “Pido como periodista, toda la atención de la prensa a lo que ocurre en Cúcuta. Cuando estas cosas no ocurren en Bogotá se pierde la magnitud”, manifestó.

En cuanto la reforma, señaló que no se le puso freno a las cabezas de entes como la procuraduría y contraloría a nivel regional, ya que recuerda que en las regiones esos puestos siguen obedeciendo a cuotas políticas.

En el contrapunteo sobre la licencia de paternidad que pasaría de manera gradual de 8 días a 8 semanas, José Daniel López, representante la Cámara por Cambio Radical, comentó que es necesario que se apruebe el proyecto, ya que hay evidencia científica de que licencias de maternidad muy largas y con la de padres muy cortas, son incentivos formales para la discriminación laboral de las mujeres, comentó que al preocupación fiscal parece estar superada ante preacuerdo con MinHacienda, y que además, es un incentivo en términos de cultura para no solo “ayudar” en lo relacionado con los hijos, sino a ser corresponsables. De otro lado, Luis Cortés, exgobernador del Colegio de Abogados del Trabajo en Colombia, planteo que los argumentos para sustentar el proyecto no son suficientes, pues recalca que el desempleo en mujeres después de la pandemia no se da por una medida discriminatoria del empleador, sino por otros factores como el tipo de empleo de muchas mujeres o por el cuidado de los hijos por el estudio en casa. También comentó que la discriminación no se da en el periodo de licencia sino en el periodo de gestación cuando se presentan muchas incapacidades.