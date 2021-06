Testimonios de jóvenes señalados por error como desaparecidos en el paro

La Vicefiscal general de Colombia, Martha Mancera, aseguró el 6 de junio en entrevista con un diario nacional que de un reporte inicial de 548 personas reportadas como desaparecidas durante el paro nacional, 91 de estas siguen sin ser ubicadas.

Este artículo fue citado con 29 fotografías entregadas por la Fiscalía General para tratar de ayudar con la ubicación de las personas.

Caracol Radio hizo un ejercicio de fact checking y encontró que 4 de las 6 personas de esta lista no están desaparecidas.

Todos fueron contactados a través de redes sociales y confirmaron que ese sí era su nombre y foto, pero que la información difundida era errónea, pues no se encontraban desaparecidos:

Felipe Palacios

Es un joven de 24 años que vive en Pitalito, Huila. Conoció por una amiga que su nombre y foto circulaban en la lista de desaparecidos de la Fiscalía, pero dice que no ha estado nunca desaparecido ni ha tenido ningún inconveniente con la Fuerza Pública:

“Me enteré porque el domingo salió la noticia y me comunicó una amiga muy preocupada a preguntarme si me pasaba algo. Yo nunca he estado desaparecido, además trabajo en Pitalito Huila acá donde yo vivo no ocurrió ningún desmán, todo ha estado muy tranquilo y ningún familiar me ha reportado que haya estado desaparecido”, afirmó Felipe en 10 AM HOY POR HOY

Felipe manifestó que ya le pusó un reclamo formal a la Fiscalía y que quedaron de responder en un máximo de 15 días

Dylan Esteban Vargas

Dylan Esteban Vargas fue otro de los nombres que apareció en esta lista. Nos comunicamos con su mamá, ya que se trata de un menor de edad, y ella explicó que su hijo se encuentra con ella, que no está desaparecido y que incluso no viven ni se han traslado al departamento de Antioquia. La mujer se mostró sorprendida de cómo pudo llegar el nombre y la foto de su hijo a esta lista.

“Esto nos está causando daños y perjuicios debido a que mi hijo es menor de edad, nunca ha participado en una protesta y ni siquiera conocemos Antioquia”, relató la madre del menor a Caracol Radio.

Emerson Rojas Mejía

Emerson Rojas Mejía también confirmó que no se encuentra desaparecido. Además, añadió que es de Bucaramanga y que no ha visitado Antioquia desde hace 10 años:

“Hace un par de días un muy buen amigo mío me contactó y me preguntó si yo había leído ya el artículo que estaba publicado en El Tiempo. Ingresé al artículo y me encontré que estaba mi nombre y estaba mi foto. Según ese artículo, supuestamente yo estaba desaparecido o me reportaron como desaparecido en las protestas, lo cual es mentira. Me preocupa obviamente que esté mi foto, que esté mi nombre y creo que por ende alguien debe tener mi número de cédula completo para que salgan estos datos a la luz pública”, afirmó Rojas en conversación con Caracol Radio.

Tomás Londoño

El joven Tomás Londoño Murillo relató que aproximadamente el 2 de mayo lo retuvieron en una manifestación y que la situación fue reportada a la ONG Proceso Social de Garantías, quienes se articulan con una mesa de la Alcaldía de Medellín. Sin embargo, Londoño fue liberado, y según lo que se evidenció con la publicación de su nombre y foto es que no se reportó oportunamente que ya estaba libre pues aún figuraba como desaparecido.