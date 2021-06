“Las interrupciones en las vías son decisiones autónomas”: Comité del Paro

El directivo de Fecode e integrante del Comité del Paro, Nelson Alarcón, estuvo en 6AM Hoy por Hoy hablando sobre el reconocimiento ante el gobierno y la opinión pública de que ellos no son los responsables de los bloqueos y por eso no tienen voz de mando para ordenan los levantamientos.

“La interrupción de vías son decisiones autónomas. No somos los responsables directos de esta circunstancia. Siempre lo hemos expresado, para el gobierno somos responsables de los bloqueos, pero son procesos autónomos y se deben solucionar con diálogos regionales”, comentó Alarcón.

El directivo dejó claro que los diálogos no avanzan porque el Gobierno no ha entendido que ellos no son los promotores de los bloqueos y, además, señaló que el gobierno debe ceder para negociar y evitar que haya más muertos.

“Todos los días están asesinando a protestantes y no pasa nada, no podemos ser intransigentes, nos debe doler la muerte de los manifestantes, pero también la de un policía. Aquí no hay muertos buenos ni muertos malos y esto lo debe entender el gobierno, ellos deben ceder”, aseveró el directivo de Fecode.