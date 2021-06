Proyecto de reforma a la Procuraduría evitaría la impunidad: Cabello

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, la procuradora General, Margarita Cabello, aseguró que en el tema del proyecto para la reforma de la Procuraduría se está desviando la información.

"Yo no sé por qué están diciendo estas informaciones que no son completas y que desvían la realidad. No hay un súper poder, no queremos que le quiten las facultades a la procuraduría", aseguró Cabello.

Lea también Procuraduría adelanta 154 acciones disciplinarias relacionadas con el paro

La procuradora afirmó que tienen muchos casos con candidatos a elección popular que no están cumpliendo su trabajo y que por eso se necesita esa reforma.

"La orden de la Corte Interamericana es que separemos poderes. La Procuraduría tiene más de 4.000 cargos. La idea se está discutiendo, queremos cumplirle a la corte", dijo.

Lea también Niegan demandas de nulidad de elección contra Margarita Cabello

Según la procuradora Cabello, es necesaria la reforma y quiere primero "reorganizar y luego ver qué falta".

"Nosotros como Procuraduría tenemos que hacer un proyecto para evitar la impunidad. 12 funcionarios están siendo investigados pero no podemos destituirlos. Tenemos muchas investigaciones donde tenemos que esperar que salga el proyecto para presentar el pliego de cargos", puntualizó.