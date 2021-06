Civiles armados: ¿a qué responde esa dinámica?

En Hora 20 un debate para entender la reacción civil al paro nacional, tratando de entender el papel de los civiles armados, disparando el pasado fin de semana en Cali o el mensaje que se ha enviado desde la “marcha del silencio” en varias ciudades capitales. También una mirada al letargo en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité del Paro, la imposibilidad de llegar a acuerdos y el futuro de esa negociación. Por último, una mirada a una propuesta que busca convocar en el voto la solución a la crisis actual.

Al completar un mes de protesta social pacífica, en la que una parte de la ciudadanía a encontrado la forma de expresar su descontento, otra parte de la población civil ha dado una respuesta al estallido social, una respuesta que consta de una pacífica a través de manifestaciones en las calles y la “marcha del silencio” y otra, la ocurrida en Cali el fin de semana pasado con civiles armados disparando en contra de manifestantes, pues solo en la noche del viernes, mientas que el presidente Duque estuvo en Cali hubo al parecer 14 muertes producto de la confrontación entre civiles.

Son decenas los videos y fotografías en las que quedaron registrados los momentos en que hombres de civil dispararon en contra de la población, no obstante, estos actos estuvieron acompañados de la presencia de la Fuerza Pública, sin que esta tomara algún tipo de medida o restricción. Por lo tanto, el director de la policía, junto con la Dijín, la procuraduría y la Fiscalía han anunciado la apertura de cinco investigaciones a civiles que disparaban y a 10 policías que presenciaron estos hechos. De otro lado, tanto Human Right Watch, como la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se han mostrado preocupados por el accionar armado de algunos civiles, pues piden una investigación pronta, transparente e independiente.

De otro lado, el domingo y este lunes han tenido lugar en ciudades como Bogotá, Medellín y Bucaramanga la llamada “marcha del silencio” un intento de “contraprotesta” al paro nacional, pues la consigna está centrada en un rechazo a la violencia, a los bloqueos y al uso de vías de hecho, así como un respaldo irrestricto a la Fuerza Pública y al ministro de la Defensa, Diego Molano.

Lo que dicen los panelistas

Juan Lozano, abogado, periodista, exministro, exsenador y columnista en El Tiempo, aseguró que los criminales empezaron a abusar de las marchas pacíficas y no se hizo una rápida distinción entre el derecho a la legítima protesta “que requiere unos elementos de respuesta, y una reacción contundente del Estado frente a quienes bloquean”, pues sostiene que hay una cadena de errores en la que es indispensable el diálogo, pero al tiempo el uso de la fuerza legítima respetando derechos humanos y los protocolos.

De otro lado, planteó que con la situación actual no gana nadie y que es necesario que se tramiten pronto las reformas necesarias, pues de lo contrario cree que no quedará títere con cabeza, “esto se polariza cada vez más y eso es muy dañino. Hay sectores que pueden estar interesados en que no haya elecciones, eso es verdad y es dramático. Dicen que se fortalece la izquierda, no. Nadie gana”, concluyó.

Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, señaló que es preocupante el asunto de los civiles armados en Cali, ya que relata que estas situaciones indicarían que la institucionalidad dejó sola a la ciudad y que más bien parece un experimento para algo más grande en el país. También comentó que vale la pena preguntarse por aquellos que crean las condiciones para que los ciudadanos se involucren. Sobre otros asuntos de seguridad como las posibles infiltrados del ELN, dijo que si eso fuera así hay un estado ineficiente que no es capaz de prever lo que iba a ocurrir en el país.

En cuanto a las negociaciones, resaltó que tanto al Comité del Paro como al gobierno le ha faltado rodearse mejor, “no se trata de negociar solo dos, pero ¿cuál es la conexión del Comité con Siloé en Cali? Al tiempo el gobierno no llama intelectuales, no se ha llamado a la Iglesia ¿por qué no llama a legitimadores distintos a la fuerza política que él representa?”, puntualizó.

Para Jairo Libreros, abogado, profesor universitario y experto en asuntos de seguridad, en Cali se ve que hay es la promoción de pequeñas semillas de vigilantismo; “una perversa práctica del pasado que permite tener a civiles armados para el control social”, y agrega que esto se junta con la falta de poder que ha perdido la autoridad local sobre la Policía, “hay una ruptura de los alcaldes, cuando se pierde control civil de alcaldes, es cuando las cosas se salen de control. Sin ese control, la defensa de derechos humanos es casi que discursivo”.

Gabriel Silva, politólogo, exministro, exembajador y columnista en El Tiempo, advirtió que hay incompetencia del gobierno para cumplirle a la gente; “es un gobierno insensible que atacaba la clase media con la reforma. Esta cadena de incompetencias ha generado una ira generalizada y eso lo han aprovechado sectores”, añadió que surgen otros problemas como la confusa situación de autoridad, se pregunta quién la ejerce y plantea que cuando el expresidente Uribe envía trinos o publica comunicados, el gobierno hace caso con decretos.

De cara a la negociación, sostuvo que la mesa tiene problemas, que el gobierno ha asumido esta realidad con displicencia y que al tiempo no quiere conceder nada, pues concluye que estamos negociando como no toca en medio de una crisis de representatividad.