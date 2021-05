Anna Montañana: "El baloncesto en Colombia está camino a ser profesional"

Ana Montañana, entrenadora española de Sabios de Manizales, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre la actualidad de la Liga de Baloncesto Colombiana. También se refirió a su proceso en este deporte y la inclusión de una mujer en deportes conjuntos masculinos.

La preparadora de 40 años tiene un largo recorrido en el baloncesto, desde que fue jugadora profesional en su país y luego ha estado a cargo de procesos de selecciones españolas así como de cargos diligénciales.

Le puede interesar:

"Desde muy joven fui jugadora profesional. Estuve en Estados Unidos, Francia, República Checa, Turquía, entre otros. Me retiré en 2015 y ya tenía mis cursos de entrenadora hechos. Esta es mi primera experiencia como entrenadora en Colombia. Era una buena oportunidad para mí y quería ver cómo era el baloncesto en Colombia, ver cómo era la competición y los jugadores", dijo.

Respecto a su percepción de este deporte en Colombia, aseguró que la liga está en búsqueda de la profesionalización y de ser una de las más importantes del país.

"La liga está haciendo un esfuerzo por hacer los campeonatos en medio de esta pandemia y ahora con las protestas. Ha habido muchas dificultades. Creo que está en el camino de profesionalizar el baloncesto, es un camino largo porque requiere de una continuidad, que el jugador sea durante más meses profesional y que los clubes estén durante más meses entrenando", destacó.

"Quieren llegar a ser una liga importante en Latinoamérica. Las bases se están poniendo, hay mucho talento físico y el crecimiento puede venir", añadió.

Así mismo, habló de su papel como mujer en un deporte en conjunto masculino, esperando que su trabajo les abra las puertas a más mujeres en estos cargos.

"He notado mucha ilusión en que yo esté aquí. A mí me han tratado muy bien, ven mucha ilusión en que yo pueda abrir puertas para otras mujeres o incluso para otros entrenadores europeos. Me gustaría estar en entornos competitivos y de buenas estructuras profesionales, ese sería mi objetivo", manifestó.