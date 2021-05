Jóvenes y agentes de la fuerza pública, los afectados en el paro nacional /

Tras 20 días del Paro Nacional muchas son las caras de las movilizaciones. Las historias de abuso policial y desmanes de la ciudadanía han sido los titulares de las últimas semanas. Precisamente, en 10 AM Hoy por Hoy le compartimos las historias de los jóvenes que se enfrentan a otros jóvenes uniformados y que, al terminar la jornada resultan todos igual de afectados.

¿Abuso de autoridad?

Cristian Barrios, es un joven de 24 años de edad que tuvo que ser internado y quedó con graves secuelas en su salud como consecuencia de uno de los enfrentamientos entre las Fuerzas Públicas y la ciudadanía.

Barrios recibió un fuerte golpe en la cabeza contra el pavimento que le provocaron convulsiones y obligaron a su remisión inmediata a una UCI. El hecho se generó como consecuencia del lanzamiento de un chorro de agua a presión de una de las tanquetas que estaba en la zona.

En diálogo con 10 AM Hoy por Hoy, Cristian contó que jamás pensó vivir una situación así y mucho menos por presión del agua. "Estuve en cuidado intensivos por una descarga de agua de una tanqueta del Esmad y recibí un golpe que me dejó mal [...] Haber salido del estado en el que estaba fue un milagro grande", manifestó.

Sobre la labor que desarrollan los agentes de la Fuerza Pública Barrios agregó que la policía también está defendiendo su integridad y por eso invitó a que todos los actores de las movilizaciones (uniformados y ciudadanía) piensen que los manifestantes estamos alegando por los derechos de todos.

Armas en las protestas

Yarley Pacheco, es una joven de 24 años de edad que resultó herida con un arma de fuego durante las protestas de la noche del miércoles 19 de mayo. Según contó a Caracol Radio, durante la velada, la uniformada recibió un impacto de bala que atravesó su muslo. Hasta el momento no se conoce quién es el responsable.

Pacheco también narró que vivió intensos minutos. Pues tras el impacto, sus compañeros la llevaron a una camioneta militar para transportarla a un centro médico junto con un compañero también herido. Pero, al llegar a la manifestación quienes estaban en el lugar no dejaron pasar el vehículo. "Nos montaron en una patrulla heridos, los manifestantes no nos dieron vía", contó.

En cuanto al discurso de odio que hay vigente sobre los uniformados, la patrullera agregó que no hubo enfrentamientos en el lugar y que ellos no llevan armas, "no tenemos nada para defendernos. Nos dispararon del otro lado de la vía", explicó.

En esa misma línea y para finalizar, Yarley recordó que "solo por llevar el uniforme nos atacan y nos gritan. Nuestra labor es proteger la vida de las personas". Por eso, una vez se recupere regresará a sus labores habituales.