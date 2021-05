Fajardo: Lo que pasa en Colombia no es por Petro ni Maduro, es la realidad

En entrevista con 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, el excandidato presidencia Sergio Fajardo habló sobre la situación actual del país.

Frente al cruce de trinos que tuvo con Gustavo Petro, afirmó que: "El trino para Petro no quiere decir una alianza, es simplemente entender el otro y aceptarnos en la diferencia. Nada que ver con alianzas para el 2022".

Resaltó que en medio de la situación que vive el país es necesario hablar desde el respeto y la diferencia con el otro: "En medio de lo que estamos viviendo es relevante hablar de respetar las diferencias. En este contexto con todo lo que vivimos en las diferentes manifestaciones considero que es cada día más importante hablar de respeto".

También dijo que al Gobierno todavía le falta mucho para entender lo que está sucediendo en Colombia: "Se ha adelantado una parte del diálogo y lo que yo siento es que el Gobierno no ha podido desarrollar una conexión con lo que pasa en las calles. Creo que el Gobierno no ha pasado de oír a escuchar".

"Lo que está pasando en Colombia no es por Petro, no es por Maudro, es la realidad de Colombia", dijo Fajardo.

Finalmente, Fajardo aseguró que la situación de las manifestaciones se da por el descontento en general de la población colombiana.

"Nunca seré parte del miedo o de la rabia. Vamos a demostrarle a Colombia que se puede actuar sin rabia. No creo que la violencia sea legítima pero es una expresión que debemos entender. Nada más doloroso para una sociedad que un joven diga pégueme un tiro que no tengo nada que perder. Lo que está pasando en Colombia me ha conmovido, esto es muy serio para la sociedad colombiana", finalizó