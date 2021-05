¿Volverá Flabio Torres al Deportivo Pasto?

Flabio Torres es uno de los candidatos que tienen en la baraja los directivos del Deportivo Pasto para que dirija al equipo de cara al siguiente semestre, luego de la salida del técnico Diego Corredor tras la eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana.

En El VBar de Caracol Radio se le preguntó directamente al entrenador tolimense por un eventual regreso al equipo 'volcánico', luego de su paso por este club entre 2011 y 2013.

Le puede interesar:

"Me siento orgulloso de que esté sonando mi nombre para allá, es una tierra que me trae buenos recuerdos. Ojalá que se pueda dar algo, hasta el momento no hay nada confirmado", dijo el DT de 50 años.

La última experiencia de Flabio Torres en el fútbol fue el año pasado con Binacional de Perú, equipo con el que disputó dos partidos por Copa Libertadores y del que salió en septiembre luego de no cosechar buenos resultados.

En cuanto a los acercamientos con el Deportivo Pasto, aseguró que de momento "no hay nada oficial".